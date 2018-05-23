"Под лекала НАТО". Эксперт о создании на Украине нового рода войск

Президент Украины Петр Порошенко сообщил о создании нового рода войск в составе ВМС страны. В эфире радио Sputnik директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов высказал мнение о том, с чем может быть связано такое решение.

В составе ВМС Украины появится новый род войск – морская пехота. Об этом заявил президент страны Петр Порошенко.

Как сообщают "Николаевские новости", украинский лидер сообщил об этом в ходе визита в Николаев. По словам Порошенко, сегодня, 23 мая, проекту будет дан "зеленый свет".

Помимо этого, украинский президент подписал указ о праздновании Дня морской пехоты 23 мая. Ранее этот день отмечался 27 ноября, как и в России.

Порошенко также сообщил, что морские пехотинцы поменяли цвет беретов с черного на цвет морской волны.

В начале года на Украине сформировали Корпус морской пехоты.

В эфире радио Sputnik политолог, директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов высказал мнение, что это связано с планами Украины соответствовать стандартам НАТО.

"В настоящий момент есть план реструктуризации украинской армии под стандарты НАТО. В рамках этого плана на Украине все боевые соединения, вся структура вооруженных сил переформатируется под лекала, под стандарты НАТО. И это (появление нового рода войск – ред.), по-видимому, один из факторов этой оптимизации украинских вооруженных сил. Так что искать в этом что-то интересное не стоит", – сказал Денис Денисов.

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