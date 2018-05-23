Военный эксперт: цель США в Сирии – заставить народ страдать

В Дамаске заявили, что международная коалиция во главе с США намеренно бомбит нефтяные скважины в Сирии. Военный эксперт Александр Жилин в эфире радио Sputnik объяснил логику действий американских военных в регионе.

Международная коалиция во главе с США намеренно разбомбила нефтяные скважины в Сирии, чтобы правительство страны не могло ими пользоваться, заявил в интервью РИА Новости заместитель министра иностранных дел страны Фейсал Микдад.

"Они сделали так, чтобы необходимо было заплатить десятки миллионов долларов для возобновления работы на этих полях", – добавил он.

Дипломат отметил, что ряд нефтяных месторождений сейчас контролируются различными группировками, в том числе курдскими отрядами "Сирийских демократических сил".

"Мы хотим еще раз подчеркнуть, что курды – это составляющая сирийского народа. Мы не хотим, чтобы кто бы то ни было – курд, араб или ассириец – работал в интересах других стран против Сирии. Я надеюсь, что они это поймут", – уточнил Микдад.

Сирийское руководство намерено вернуть "каждый сантиметр сирийской земли", заключил замминистра.

По оценкам, восстановление сирийской нефтяной отрасли может потребовать инвестиций в объеме нескольких сотен миллионов долларов. Инфраструктура сильно пострадала в результате военных действий в стране.

Военный эксперт, руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности, полковник в отставке Александр Жилин в эфире радио Sputnik объяснил логику действий американских военных в Сирии.

"Если мы проанализируем всю историю военных действий англосаксов, то мы отчетливо увидим, что объектами их ударов всегда в первую очередь являются не столько военные базы противника, сколько инфраструктура жизнедеятельности населенных пунктов. А также промышленные объекты, которые позволяют зарабатывать валюту для решения социальных проблем. Поэтому удары США по нефтескважинам в Сирии – это в их стиле. В той же стилистике, и, не иначе, по советам их англосаксонских друзей, действуют на Донбассе ВСУ: обстрелы мирного населения, очистных сооружений, других объектов инфраструктуры", – сказал Александр Жилин.

По его мнению, США осознанно стремятся причинить наибольшие страдания мирному населению.

"Для них главное – заставить страдать народ. Они стараются создать невыносимые условия для мирных граждан, надеясь, что они будут выступать против власти. Как правило, это приводит к катастрофическим последствиям в гуманитарном плане. Подобные деяния уже давно должны были бы привлечь внимание ООН", – считает Александр Жилин.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 было объявлено о победе над запрещенной в России группировкой ИГ в Сирии и Ираке. Однако в отдельных районах этих стран продолжаются зачистки от боевиков.

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