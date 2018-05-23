Политолог прокомментировал выпуск на Украине карты, на которой – два Крыма

Прохожие у нарисованной на стене карты Крыма в цветах российского флага в Москве

Прохожие у нарисованной на стене карты Крыма в цветах российского флага в Москве

Власти города Черновцы изобразили на карте Украины два Крыма. В эфире радио Sputnik политолог Иван Мезюхо отметил, что у украинской стороны есть верный способ не делать подобных ляпов.

В украинском городе Черновцы по случаю Дня Европы установили баннер, на котором оказалось два Крыма. Как передает "Украина.ру", карту установили на Соборной площади города перед выступлением местных чиновников. На баннере выделена территория Украины, окрашенная в цвета государственного флага. При этом создатели стенда разместили на карте два Крыма. Один из них оказался украинским, а другой "возник" на территории Румынии и Болгарии.

На ошибку администрации обратили внимание пользователи социальных сетей. Некоторые из них сначала даже не поверили в подлинность фотографий.

"На их картах аж два Крыма", – написал Василий Забродский.

"Так правильно – один российский, один наш. Будет еще кто-то претендовать – нарисуем еще (черный юмор)", – пошутил Георгий Мазурашу.

В эфире радио Sputnik политолог Иван Мезюхо предложил свою версию случившегося.

"Может, авторы карты морально чувствуют, что делают неправильно, изображая Крым частью Украины, поэтому у них ничего не выходит. Чтобы у них не возникало таких ляпов, им нужно выпускать карты Украины без Крымского полуострова. Тогда все будет в порядке. И тогда их картографические данные будут соответствовать реальности. Потому что Республика Крым и город Севастополь уже больше четырех лет находятся в составе Российской Федерации", – сказал Иван Мезюхо.

Полуостров вновь стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за воссоединение с Россией.

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