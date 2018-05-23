Политолог прокомментировал выпуск на Украине карты, на которой – два Крыма

В украинском городе Черновцы по случаю Дня Европы установили баннер, на котором оказалось два Крыма. Как передает "Украина.ру", карту установили на Соборной площади города перед выступлением местных чиновников. На баннере выделена территория Украины, окрашенная в цвета государственного флага. При этом создатели стенда разместили на карте два Крыма. Один из них оказался украинским, а другой "возник" на территории Румынии и Болгарии.
"На их картах аж два Крыма", – написал Василий Забродский.
"Так правильно – один российский, один наш. Будет еще кто-то претендовать – нарисуем еще (черный юмор)", – пошутил Георгий Мазурашу.
В эфире радио Sputnik политолог Иван Мезюхо предложил свою версию случившегося.
"Может, авторы карты морально чувствуют, что делают неправильно, изображая Крым частью Украины, поэтому у них ничего не выходит. Чтобы у них не возникало таких ляпов, им нужно выпускать карты Украины без Крымского полуострова. Тогда все будет в порядке. И тогда их картографические данные будут соответствовать реальности. Потому что Республика Крым и город Севастополь уже больше четырех лет находятся в составе Российской Федерации", – сказал Иван Мезюхо.
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