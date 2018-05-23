Эксперт: у Киева нет иного выхода, кроме как переговоры с Москвой по газу

Еврокомиссия призвала Москву и Киев начать трехсторонние переговоры по газу. Эксперт в области энергобезопасности Алексей Гривач в эфире радио Sputnik предположил, с чем связана подобная позиция ЕК в вопросе украинского транзита.

Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович призвал Россию и Украину начать трехсторонние переговоры по газу.

Он напомнил, что в прошлом такие переговоры доказали свою эффективность.

По мнению Шефчовича, этот диалог надо начать как можно скорее, "чтобы посмотреть на транзит газа через Украину после 2019 года".

Вице-президент ЕК отметил, что конструктивное и стабильное сотрудничество между Россией и Украиной в сфере энергетики имеет первостепенное значение для ЕС. Поэтому Еврокомиссия постоянно выступает за сохранение транзита российского газа через Украину в страны Евросоюза.

Заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач в эфире радио Sputnik предположил, с чем связана позиция Еврокомиссии в этом вопросе.

"Мне кажется, что господин Шефчович хочет перехватить инициативу у властей Германии, которые, по сути, инициировали процесс этих переговоров. Сначала глава МИД приезжал в Москву, затем министр экономики совершил вояж в Россию и на Украину, где, в частности, обсуждал возможность и перспективы заключения нового транзитного соглашения между Россией и Украиной после 2019 года или после того, как контракты будут расторгнуты в результате арбитражного разбирательства, которое сейчас ведется. Видимо, Еврокомиссия хочет взять этот процесс под свой контроль. Хотя она в данном случае менее "комфортный" участник и посредник. Потому что представители ЕК не раз демонстрировали, что их задача – заблокировать "Северный поток-2". А это, соответственно, будет сдерживающим, ограничивающим фактором для достижения компромиссного и взаимовыгодного решения по украинскому транзиту", – сказал Алексей Гривач.

По его мнению, в данном случае у Украины нет другого выхода, как пойти на переговоры с РФ.

"Если Украина откажется – это будет еще одним фактом в пользу того, чтобы максимально быстро и в полном объеме реализовать "Северный поток-2". Отказ Украины от переговоров еще раз покажет, что украинцы – не самый надежный контрагент. Поэтому у Киева, в принципе, нет выхода. Если они будут вести себя неадекватно, то это лишь укрепит ту же Германию во мнении, что надо еще больше, еще активнее поддерживать "Северный поток-2". Сейчас они (немцы – ред.) поддерживают этот проект, но при этом говорят, что нужно помочь украинцам. Но если украинцы не захотят помочь себе сами, то здесь Германия может "умыть руки"", – заключил эксперт.

В декабре 2017 года и феврале этого года Стокгольмский арбитраж вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контрактов на поставку и транзит газа соответственно. По итогам взаимозачета "Газпром" оказался "должен" украинской компании 2,56 млрд долларов. Москву это не устроило, и она обжаловала решение, а также объявила о расторжении контрактов.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от РФ через Балтийское море до Германии. Его планируется построить рядом с действующим "Северным потоком". Компания-оператор проекта Nord Stream 2 AG уже получила разрешения, необходимые для строительства участка морского газопровода в территориальных водах Германии и приемного терминала в этой стране. Кроме Германии, все необходимые разрешения выдала Финляндия. Подготовительные работы на морском участке в Финляндии уже начаты.

Против реализации проекта выступает ряд стран, в частности, Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и США, имеющие амбициозные планы экспорта в Европу своего сжиженного природного газа.

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