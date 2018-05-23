Эксперт: у Киева нет иного выхода, кроме как переговоры с Москвой по газу

Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович призвал Россию и Украину начать трехсторонние переговоры по газу.
Он напомнил, что в прошлом такие переговоры доказали свою эффективность.
По мнению Шефчовича, этот диалог надо начать как можно скорее, "чтобы посмотреть на транзит газа через Украину после 2019 года".
Заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач в эфире радио Sputnik предположил, с чем связана позиция Еврокомиссии в этом вопросе.
"Мне кажется, что господин Шефчович хочет перехватить инициативу у властей Германии, которые, по сути, инициировали процесс этих переговоров. Сначала глава МИД приезжал в Москву, затем министр экономики совершил вояж в Россию и на Украину, где, в частности, обсуждал возможность и перспективы заключения нового транзитного соглашения между Россией и Украиной после 2019 года или после того, как контракты будут расторгнуты в результате арбитражного разбирательства, которое сейчас ведется. Видимо, Еврокомиссия хочет взять этот процесс под свой контроль. Хотя она в данном случае менее "комфортный" участник и посредник. Потому что представители ЕК не раз демонстрировали, что их задача – заблокировать "Северный поток-2". А это, соответственно, будет сдерживающим, ограничивающим фактором для достижения компромиссного и взаимовыгодного решения по украинскому транзиту", – сказал Алексей Гривач.
По его мнению, в данном случае у Украины нет другого выхода, как пойти на переговоры с РФ.
"Если Украина откажется – это будет еще одним фактом в пользу того, чтобы максимально быстро и в полном объеме реализовать "Северный поток-2". Отказ Украины от переговоров еще раз покажет, что украинцы – не самый надежный контрагент. Поэтому у Киева, в принципе, нет выхода. Если они будут вести себя неадекватно, то это лишь укрепит ту же Германию во мнении, что надо еще больше, еще активнее поддерживать "Северный поток-2". Сейчас они (немцы – ред.) поддерживают этот проект, но при этом говорят, что нужно помочь украинцам. Но если украинцы не захотят помочь себе сами, то здесь Германия может "умыть руки"", – заключил эксперт.
В декабре 2017 года и феврале этого года Стокгольмский арбитраж вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контрактов на поставку и транзит газа соответственно. По итогам взаимозачета "Газпром" оказался "должен" украинской компании 2,56 млрд долларов. Москву это не устроило, и она обжаловала решение, а также объявила о расторжении контрактов.
Против реализации проекта выступает ряд стран, в частности, Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и США, имеющие амбициозные планы экспорта в Европу своего сжиженного природного газа.
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