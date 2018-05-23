Американист рассказал, когда Трампа перестанут обвинять в "сговоре с РФ"

Президент США Дональд Трамп заявил, что тайный осведомитель ФБР, работавший в его предвыборном штабе в 2016 году, не обнаружил никакого "сговора с Россией".
Ранее газета The New York Times со ссылкой на источники сообщала, что осведомителем был экс-сотрудник администрации. По просьбе ФБР он встречался с членами штаба, чтобы выяснить, сотрудничали ли они с Россией.в Twitter.
Президент также обратил внимание на то, что за свои услуги осведомитель получил "огромные деньги", что ставит под вопрос утверждения, что он не выполнял задание в политических целях.
Сандерс в 2016 году намеревался баллотироваться в президенты США. Однако в ходе праймериз Демократической партии он проиграл Хиллари Клинтон, которая в итоге уступила Трампу на всеобщих выборах. Социологические опросы показывали, что Сандерс был более популярен, чем Трамп. Но, как выяснилось, руководство Демпартии изначально подыгрывало Клинтон в ущерб Сандерсу.
Американист, профессор Высшей школы экономики Александр Домрин в эфире радио Sputnik отметил, что критиков Трампа из числа американских демократов на самом деле не интересует, имел ли место "сговор с Россией" или нет.
"Нет никаких оснований, никаких объяснений и никаких свидетельств, нет ничего, что могло бы каким-либо образом объяснить веру в умах американских демократов в "сговор" между русскими и Трампом. В ноябре этого года будут промежуточные выборы в американский конгресс. И сейчас демократы на этой волне якобы сговора Трампа с Россией будут вести свою пропаганду, рассчитывая на то, что какие-то незрелые умы среди американских избирателей их поддержат. На это и весь расчет. И до ноября рассчитывать на то, что эти абсолютно лживые заявления о "сговоре" прекратятся, не стоит", – считает Александр Домрин.
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