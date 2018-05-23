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"Между Сциллой и Харибдой". Экономист о переговорах МВФ и Киева

13:2123.05.2018
(обновлено: 13:26 23.05.2018)
01700
© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкГорящая газовая конфорка и денежные купюры УкраиныГорящая газовая конфорка и денежные купюры Украины
© РИА Новости / Стрингер
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МВФ и Киев могут найти компромисс по цене на газ для украинского населения, считают в Раде. В эфире радио Sputnik экономист Павел Нефидов высказал мнение о том, получит ли Украина очередной транш от фонда.

Украина пока не готова привести стоимость газа для населения к рыночной цене, как просит МВФ, но обе стороны настроены на диалог, поэтому есть надежда, что очередной транш от фонда будет получен в этом году, заявил РИА Новости замглавы комитета по энергетике Верховной рады Александр Домбровский.

"У нас правительство ведет эти переговоры, президент – не парламент. Это тяжелые горячие дискуссии. У них (МВФ – ред.) есть своя правда, у нас своя. МВФ капитал и экономику видят в виде цифр. Правительство и президент видят ее в виде социального капитала, людей с определенным уровнем жизни, дохода, образования, медицины. Уже многие на Западе и в Америке здесь понимают, что деньги важны, но люди – более важный капитал", – сказал он.

Президент Украины Петр Порошенко и глава МВФ Кристин Лагард во время встречи
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
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Украина готовит сюрприз МВФ сродни детской неожиданности
На уточняющий вопрос РИА Новости, готов ли МВФ к компромиссам в вопросе цены газа для населения, Домбровский ответил, что "МВФ готов к дискуссии" по компромиссам.

"Я надеюсь на получение (транша – ред.) в этом году", – подытожил он.

Ранее пресс-секретарь МВФ Джерри Райс заявил, что стоимость газа для населения на Украине должна рассчитываться от рынка, что не исключает субсидии для малоимущих слоев населения.

В эфире радио Sputnik генеральный директор Финансово-банковского совета СНГ Павел Нефидов высказал мнение, что украинскому правительству приходится лавировать между Сциллой и Харибдой. 

"История тянется давно, она простая. В условия предоставления Украине очередных траншей МВФ входит сокращение субсидий по жилищно-коммунальным услугам, повышение цен на электричество и газ. Украинское правительство понимает, что если оно будет механически исполнять все эти рекомендации, то будет социальный взрыв. Поэтому идет торг: как можно получать эти транши. Этот торг происходит каждый раз, иногда удачно для Украины, иногда нет. В данном случае речь идет о том, что дотация для населения – это минус для экономики. С другой стороны, покупательная способность населения уже исчерпана, и вводить шоковую терапию – это окончательно обрушить рейтинги правительства. Вот и пытается украинское правительство лавировать между Сциллой и Харибдой", – сказал Павел Нефидов.

По его мнению, МВФ может пойти на уступки Киеву.

"Думаю, что какие-то уступки от МВФ будут, но насколько они будут существенными – это вопрос переговоров. МВФ не является организацией, которая полностью отключена от политического влияния. Поэтому с точки зрения экономической, Украина не должна получать помощь, а с точки зрения политической, она ее получает", – отметил экономист. 

Штаб-квартира Международного валютного фонда в Вашингтоне, США
© AFP 2018 / Yuri Gripas
Политолог: МВФ уже сделал с Украиной все, что ему нужно
Четырехлетняя программа помощи МВФ с использованием механизма расширенного финансирования предусматривает выделение Украине 17,5 млрд долларов. В марте 2015 года был перечислен первый транш в 5 млрд долларов, в августе того же года – второй транш в 1,7 млрд долларов.

В 2016 и 2017 годах Украина получила по одному траншу в 1 млрд долларов каждый. Власти Украины рассчитывали получить пятый транш до конца 2017 года, однако он до сих пор не выделен. Теперь Киев рассчитывает на получение транша в этом году, причем представители властей называли разные сроки.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. Обещаем!

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