Военный эксперт прокомментировал залповый пуск ракет "Булава"

Подводный крейсер "Юрий Долгорукий" успешно запустил четыре баллистических ракеты "Булава". В эфире радио Sputnik военный эксперт Виктор Литовкин назвал эти стрельбы знаковыми.

Подводный крейсер "Юрий Долгорукий" успешно запустил четыре баллистических ракеты "Булава" из акватории Белого моря по полигону Кура на Камчатке, сообщает пресс-служба Северного флота.

Отмечается, что стрельбы прошли из подводного положения. Поставленные задачи полностью выполнены, а экипаж "продемонстрировал высокий профессионализм и военно-морскую выучку".

"Подтверждены тактико-технические характеристики и надежность ракетного подводного крейсера стратегического назначения проекта 955 "Борей" и корабельного ракетного комплекса "Булава"", – говорится в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что залповая стрельба таким количеством ракет на подводных крейсерах этого проекта прошла впервые.

Военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин в эфире радио Sputnik назвал этот пуск знаковым.

"Это не только демонстрация мощи самого крейсера, ракет, это еще и демонстрация того, что наши подводные ракетные крейсеры могут нанести удар залпом. Из шестнадцати ракет четыре были отправлены на полигон "Кура" в течение нескольких минут. Это для вероятного противника очень серьезное напоминание о том, что российский подводный флот обладает повышенной эффективностью и результативностью. Надо понимать, что на каждой ракете "Булава" находится по десять боеголовок, четыре ракеты – это сорок боеголовок. Такой удар может разнести в пух и прах многие страны, входящие в НАТО, и даже нанести непоправимый ущерб и США. Поэтому этот пуск – это не только испытания подводного крейсера и ракеты "Булава" или Р-30, как ее называют в справочниках, но это еще и предупреждение нашим вероятным противникам о том, что российский Военно-морской флот находится в высокой степени боеготовности и надежно защищает наши национальные интересы, суверенитет нашего государства", – сказал Виктор Литовкин.

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