Военный эксперт прокомментировал залповый пуск ракет "Булава"

Подводный крейсер "Юрий Долгорукий" успешно запустил четыре баллистических ракеты "Булава" из акватории Белого моря по полигону Кура на Камчатке, сообщает пресс-служба Северного флота.
Отмечается, что стрельбы прошли из подводного положения. Поставленные задачи полностью выполнены, а экипаж "продемонстрировал высокий профессионализм и военно-морскую выучку".
В пресс-службе подчеркнули, что залповая стрельба таким количеством ракет на подводных крейсерах этого проекта прошла впервые.
Военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин в эфире радио Sputnik назвал этот пуск знаковым.
"Это не только демонстрация мощи самого крейсера, ракет, это еще и демонстрация того, что наши подводные ракетные крейсеры могут нанести удар залпом. Из шестнадцати ракет четыре были отправлены на полигон "Кура" в течение нескольких минут. Это для вероятного противника очень серьезное напоминание о том, что российский подводный флот обладает повышенной эффективностью и результативностью. Надо понимать, что на каждой ракете "Булава" находится по десять боеголовок, четыре ракеты – это сорок боеголовок. Такой удар может разнести в пух и прах многие страны, входящие в НАТО, и даже нанести непоправимый ущерб и США. Поэтому этот пуск – это не только испытания подводного крейсера и ракеты "Булава" или Р-30, как ее называют в справочниках, но это еще и предупреждение нашим вероятным противникам о том, что российский Военно-морской флот находится в высокой степени боеготовности и надежно защищает наши национальные интересы, суверенитет нашего государства", – сказал Виктор Литовкин.
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