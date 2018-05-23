Эксперт о "торговой войне" США и Европы: время покажет, кто кого переиграл

США предложили ЕС сократить объемы экспорта стали и алюминия на 10%, сообщают СМИ. Экономист Владимир Васильев в эфире радио Sputnik рассказал, чем, по его мнению, может ответить Европа.

Вашингтон в ходе переговоров по торговым вопросам с Брюсселем предложил Евросоюзу сократить объемы экспорта стали и алюминия в Соединенные Штаты на 10%, пишет RT, ссылаясь на данные источника The Wall Street Journal.

По данным издания, всего США предложили Европе два варианта урегулирования торгового спора: установление квоты в размере 90% от экспорта в США в 2017 году или другой механизм квотирования, который все равно приведет к такому же сокращению экспорта из ЕС.

По словам источника издания, европейская сторона рассматривает первый возможный вариант как "незаконный шаг".

О введении 25-процентных пошлин на импорт стали и 10-процентных на импорт алюминия президент США Дональд Трамп объявил 8 марта. Позднее он отложил вступление этих мер в отношении ЕС в силу до 1 июня. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ЕС намерен добиться от США полного отказа от введения в отношении стран объединения таможенных пошлин на металлы.

Доктор экономических наук, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев в эфире радио Sputnik оценил предложение Вашингтона.

"Сокращение объема экспорта предлагается в качестве замены повышения пошлин. В США понимают, что, если начинать торговую войну методом повышения пошлин, то Европа может чем-то ответить. Поэтому Европе предложили добровольно сократить объем поставок. В принципе, эта мера противоречит нормам рыночных отношений ВТО, потому что (металлы – ред.) поставляют частные фирмы, и ЕС диктовать фирмам такого рода квотирование не может – может только попросить эти фирмы искать другие рынки", – сказал Владимир Васильев.

По его мнению, в этой ситуации Европе есть, чем ответить.

"Если посмотреть на товарооборот США и ЕС по стали и алюминию, то он составляет не более пяти миллиардов долларов. Это не очень большой объем и очень маленький сегмент рынка. Гораздо более серьезный сегмент – автомобильный, который составляет около 40 миллиардов. Европа может ответить и тем, что будет устанавливать пошлины на другие товары: джинсы, виски и, может быть, частично на сельскохозяйственную продукцию. Это уже и есть начало "торговой войны", которую пока все пытаются избежать. Пытаются избежать ее и США, уйдя от проблем пошлин к проблеме квотирования. Может быть, Европа тоже может предложить США что-то добровольно сократить. Проблема состоит в том, что, заключив подобного рода соглашение или совершив такого рода сделку, ни Европа, ни США, по большому счету, не могут быть ни к чему обязаны. К концу года, исходя из торговой статистики, будет понятно, кто кого переиграл", – полагает Владимир Васильев.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. Обещаем!