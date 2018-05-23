"Игра напоказ". Мнение о намерении Украины выйти из соглашений в рамках СНГ

Выход Украины из СНГ может обернуться для Киева миллиардными потерями, пишет польская газета Rzeczpospolita.
Издание напоминает, что Киев не ратифицировал Устав СНГ, но "подписал тысячи документов в рамках Содружества". Среди них соглашения о безвизовом режиме, миграционном и гуманитарном сотрудничестве, обмене правовой информацией, а также о сотрудничестве следственных органов и взаимном признании документов.
Президент страны Петр Порошенко на прошлой неделе заявил, что Украина в ближайшее время выйдет из соглашений, которые "даже в малейшей степени ущемляют ее национальные интересы", отмечает Rzeczpospolita.
"Если бы Украина расторгла эти договоры, то более трех миллионов украинских работников не смогли бы работать в России. В Киеве сделают все, чтобы выйти лишь напоказ. Так сделала Грузия, которая покинула СНГ, но соблюдает договоры, которые ей выгодны", — приводит издание слова политолога Андрея Суздальцева.
Издание отмечает, что, по мнению экономистов, самым важным является договор о свободной торговле. "Расторжение этого договора привело бы Украину к многомиллиардным потерям. Заключение новых торговых соглашений, например, с Белоруссией или Казахстаном, не является делом одного дня", — заявил изданию украинский экономист Александр Охрименко.
Rzeczpospolita подчеркивает, что в прошлом году торговый обмен между Украиной и другими странами СНГ составил $16 млрд, большая часть из которых приходится на Россию.
В эфире радио Sputnik президент Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко поделился мнением о том, почему эта тема стала актуальной для Киева именно сейчас.
"Украина с момента создания СНГ не была его активным членом, а только наблюдателем, руководство Украины постоянно заявляло, что ее политические и экономические интересы ущемляются. Тем не менее, за все это время было подписано более 400 документов, которые Украина сейчас активно использует. Несмотря на риторику о выходе из СНГ, Украина сохранила 90% договоров. Это все – игра напоказ, польские коллеги верно сделали замечание. Потому что заявление о своем выходе Украина делала уже неоднократно, но это всего-навсего политическая риторика в связи с подготовкой к выборам. Президенту Порошенко, конечно же, нужно быть "самым большим" украинцем и нравиться своей антирусской риторикой праворадикальным организациям и политикам. Выход Украины из всех экономических соглашений – это последний шаг, крышка гроба. Экономических соглашений, которые бы эффективно для Украины действовали со стороны Европы, практически нет – они ограничивают ее экономическую свободу и развитие производственных сил. Следовательно, ничем, кроме как риторикой перед выборами, это объяснить нельзя", — сказал Вадим Колесниченко.
В апреле Петр Порошенко поручил правительству начать процедуру официального выхода и предложил "окончательно закрыть украинское представительство" в Минске. При этом Киев намерен сохранить те соглашения со странами Содружества, которые считает выгодными для себя: о признании дипломов и трудоустройстве, о транзите и "другие, которые будут необходимы для работы Украины и экономики Украины".
На прошлой неделе украинский президент сообщил, что подписал указ об отзыве представителей Украины из всех уставных органов объединения.
У радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.