"Игра напоказ". Мнение о намерении Украины выйти из соглашений в рамках СНГ

Польские СМИ рассказали о последствиях выхода Украины из СНГ. В эфире радио Sputnik президент Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко поделился мнением о том, почему эта тема стала актуальной для Киева именно сейчас.

Выход Украины из СНГ может обернуться для Киева миллиардными потерями, пишет польская газета Rzeczpospolita.

Издание напоминает, что Киев не ратифицировал Устав СНГ, но "подписал тысячи документов в рамках Содружества". Среди них соглашения о безвизовом режиме, миграционном и гуманитарном сотрудничестве, обмене правовой информацией, а также о сотрудничестве следственных органов и взаимном признании документов.

Президент страны Петр Порошенко на прошлой неделе заявил, что Украина в ближайшее время выйдет из соглашений, которые "даже в малейшей степени ущемляют ее национальные интересы", отмечает Rzeczpospolita.

"Если бы Украина расторгла эти договоры, то более трех миллионов украинских работников не смогли бы работать в России. В Киеве сделают все, чтобы выйти лишь напоказ. Так сделала Грузия, которая покинула СНГ, но соблюдает договоры, которые ей выгодны", — приводит издание слова политолога Андрея Суздальцева.

Издание отмечает, что, по мнению экономистов, самым важным является договор о свободной торговле. "Расторжение этого договора привело бы Украину к многомиллиардным потерям. Заключение новых торговых соглашений, например, с Белоруссией или Казахстаном, не является делом одного дня", — заявил изданию украинский экономист Александр Охрименко.

Rzeczpospolita подчеркивает, что в прошлом году торговый обмен между Украиной и другими странами СНГ составил $16 млрд, большая часть из которых приходится на Россию.

В эфире радио Sputnik президент Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко поделился мнением о том, почему эта тема стала актуальной для Киева именно сейчас.

"Украина с момента создания СНГ не была его активным членом, а только наблюдателем, руководство Украины постоянно заявляло, что ее политические и экономические интересы ущемляются. Тем не менее, за все это время было подписано более 400 документов, которые Украина сейчас активно использует. Несмотря на риторику о выходе из СНГ, Украина сохранила 90% договоров. Это все – игра напоказ, польские коллеги верно сделали замечание. Потому что заявление о своем выходе Украина делала уже неоднократно, но это всего-навсего политическая риторика в связи с подготовкой к выборам. Президенту Порошенко, конечно же, нужно быть "самым большим" украинцем и нравиться своей антирусской риторикой праворадикальным организациям и политикам. Выход Украины из всех экономических соглашений – это последний шаг, крышка гроба. Экономических соглашений, которые бы эффективно для Украины действовали со стороны Европы, практически нет – они ограничивают ее экономическую свободу и развитие производственных сил. Следовательно, ничем, кроме как риторикой перед выборами, это объяснить нельзя", — сказал Вадим Колесниченко.

В апреле Петр Порошенко поручил правительству начать процедуру официального выхода и предложил "окончательно закрыть украинское представительство" в Минске. При этом Киев намерен сохранить те соглашения со странами Содружества, которые считает выгодными для себя: о признании дипломов и трудоустройстве, о транзите и "другие, которые будут необходимы для работы Украины и экономики Украины".

На прошлой неделе украинский президент сообщил, что подписал указ об отзыве представителей Украины из всех уставных органов объединения.



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