Мнение: заявление США "о нежелании менять режим в Иране" – это демагогия

У США нет цели сменить режим в Иране, заявили в Госдепе. Как отметил в эфире радио Sputnik политолог Станислав Тарасов, если бы это было правдой, Вашингтон вел бы себя иначе.

США не стремятся сменить режим в Иране, решение о будущем страны должен принимать ее народ, заявила официальный представитель Госдепартамента Хезер Науэрт.

Ранее глава американского внешнеполитического ведомства Майк Помпео сказал, что иранцы должны выбрать, "какое правительство они хотят для себя". Если этого не произойдет, США продолжат занимать жесткую позицию по отношению к Тегерану, подчеркнул он.

На брифинге журналисты поинтересовались у Науэрт, стоит ли понимать слова Помпео как стремление США к "смене режима" в Иране.

"Думаю, он (Помпео) говорит о том, что это остается за народом Ирана… Наша политика — это не смена режимов", — сказала представитель Госдепа.

Она также повторила традиционные обвинения в адрес властей Ирана в нарушении прав человека и заявила о "возрастающем уровне разочарования" иранцев в собственном правительстве.

Политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов в эфире радио Sputnik прокомментировал заявления Науэрт.

"Это демагогия. Если бы США стремились сохранить режим, они бы наладили сотрудничество, тем более с президентом Хасаном Роухани, который имеет репутацию либерального политика, и который, заключая сделку по ядерной программе, готов был пойти на реформы. Роухани было непросто делать эти шаги, потому что в стране еще сильны консервативные настроения. Есть и позиция радикалов: в свое время они упрекали Роухани в том, что он делает уступку Западу, подписывая соглашение по ядерной сделке, что Запад его предаст, не откажется от санкций, что Америка – "это сатана". Теперь, когда Трамп заявляет о выходе из ядерной сделки, позиции Роухани могут пошатнуться, тем более сейчас, когда Помпео предъявил ультиматум. Эти требования – не предложение о переговорах, это ультиматум о капитуляции. Естественно, складывается впечатление, что США намерены свергнуть режим и совершить очередную революцию", — сказал Станислав Тарасов.

Тегеран и шестерка международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году подписали документ об урегулировании иранской ядерной проблемы. Участники соглашения приняли Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). Его выполнение снимало с Тегерана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны Совбеза ООН, США и Евросоюза, наложенные из-за ядерных разработок.

Дональд Трамп неоднократно критиковал сделку и обвинял Иран в нарушениях СВПД. В начале мая президент США объявил о выходе из многостороннего соглашения. При этом американский лидер пообещал не только вернуть старые санкции, но и ввести новые ограничения.



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