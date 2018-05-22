Военный эксперт об С-500: по части ЗРК Россия твердо лидирует в мире

Западные СМИ назвали уникальным ЗРК С-500 "Прометей". Военный эксперт, полковник в отставке Виктор Баранец в эфире радио Sputnik рассказал об отличительных особенностях российского зенитного ракетного комплекса.

Выход зенитного ракетного комплекса С-500 "Прометей" в серийное производство станет знаковым событием для России и ее военных партнеров, пишет издание Military Watch Magazine.

Пока для обеспечения противоракетной обороны Москве хватает уже имеющихся систем С-400, С-300В и А-135, однако для отражения новых угроз потребуется модернизация арсенала ПРО. Поэтому довести разработку С-500 до конца – задача стратегической важности для России, так как западные страны сделали повышенную ставку на разработку гиперзвуковых и межконтинентальных баллистических ракет, говорится в статье.

"В этой связи С-500 будет бесценным активом. Система должна стать первой в мире платформой, способной отражать гиперзвуковые ракетные атаки", – подчеркивает портал.

С-500 относится к новому поколению зенитных ракетных систем "земля – воздух". Она представляет собой универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата с повышенным потенциалом противоракетной обороны и способна перехватывать баллистические ракеты.

По информации из открытых источников, С-500 имеет радиус поражения 600 километров и будет способна обнаружить и одновременно поразить до десяти баллистических сверхзвуковых целей, летящих со скоростью до семи километров в секунду.

Военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец в эфире радио Sputnik рассказал об отличительных особенностях С-500.

"То, о чем так много и долго говорили, переходит в практическую стадию – на двух российских оборонных заводах полным ходом идут работы по сборке ЗРК нового поколения, условно пятого, который будет называться – С-500 или "Прометей". И здесь надо сказать, что любое новое оружие не рождается совершенно на пустом месте – это будет дальнейшее развитие С-400, но с совершенно новыми качественными характеристиками, а кое-где и с принципиально новыми моментами. Например, ракеты С-500 будут комбинированными, чтобы выбирать, какой ракетой сбивать ту или иную цель. К этому вопросу наши специалисты подошли очень рационально. И это одно из отличий этого комплекса. Второе – этот комплекс в отличие от С-400 обладает гораздо большей дальностью поражения целей – до 600 километров. Но, пожалуй, самая сильная "фишка" С-500 – то, что он может видеть цели, которые находятся на расстоянии более 2000 километров. Таких комплексов больше ни у кого нет", – сказал Виктор Баранец.

По его словам, даже США пока не способны создать аналог нашим ЗРК.

"По части развития зенитных ракетных комплексов Россия твердо занимает лидирующие позиции в мире. Как ни старались американцы сделать аналог даже нашего С-300, что они только ни делали, стремясь сделать аналог этого оружия, им так этого и не удалось. Пока они так и остановились на модернизированных Patriot, которые по своим тактико-техническим характеристикам намного отстают даже от С-300, не говоря уж об С-400, а тем более, об С-500", – отметил военный эксперт.

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