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"Слова словами…" Депутат ГД о заявлении экс-главкома НАТО про армию РФ

17:1622.05.2018
(обновлено: 17:20 22.05.2018)
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© AP Photo / Virginia MayoКомандующий вооруженных сил США в Европе генерал Филипп БридлавКомандующий вооруженных сил США в Европе генерал Филипп Бридлав
© AP Photo / Virginia Mayo
Экс-главком НАТО заявил, что ни один генерал не хочет воевать с Россией. В эфире радио Sputnik заместитель председателя комитета ГД по обороне Юрий Швыткин прокомментировал заявление Филипа Бридлава.

Ни один генерал Североатлантического альянса, проснувшись утром, не скажет, что хочет воевать с Россией. Об этом заявил в интервью польскому порталу Onet бывший главком НАТО в Европе, американский генерал Филип Бридлав.

Российская армия очень быстро учится на своих ошибках, сказал он, подчеркнув, что Москва отправила всем европейским столицам "четкий сигнал": "Наши ракеты с Каспийского моря долетают до Сирии, в случае надобности долетят и до вас".

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© AFP 2018 / Petras Malukas
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Самым большим вызовом для НАТО, по словам Бридлава, будет интеграция оборонных программ разных стран. Он подчеркнул, что еще не так давно члены альянса могли реагировать на вызовы в течение 30-40 дней, а сейчас этот срок сократился до пяти суток.

Американский генерал также опроверг мнение о том, что НАТО на два шага отстает от России. "Если мы посмотрим на Москву, то увидим систему дорог и железнодорожных путей, благодаря которым транспортировка осуществляется быстро. Так же и с концентрацией сил. Да, Россия в состоянии быстро сгруппировать свою армию. Но я не думаю, чтобы их взаимодействие, способности, диапазон учений и тому подобное были на более высоком уровне, чем у альянса", – отметил Бридлав.

Ранее он заявлял, что США заинтересованы в "более широких" переговорах с Россией, но не могут вести их из-за политики Москвы.

В эфире радио Sputnik заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин прокомментировал заявление Бридлава.

"Безусловно, оборонный потенциал нашей страны на сегодняшний день очень высокий. Но сосредоточение военных баз, развертывание системы ПРО, а также увеличение в несколько раз военных учений вблизи наших границ со стороны блока НАТО заставляет нас обращать внимание на вопросы обороноспособности. Хочу подчеркнуть, что наша политика не носит агрессивного, наступательного характера, мы не собираемся ни на кого нападать, но всегда готовы к отражению агрессии. Агрессивная риторика и агрессивные действия со стороны НАТО и США в частности, конечно же, прослеживаются. Так что слова словами, а дела делами. Поэтому слова генерала можно просто принять к сведению. Может, после того, как генералы НАТО уходят в отставку, их мировоззрение, взгляды в определенной степени меняются, и они смотрят на события немного с другой точки зрения, с другой высоты, как простые обыватели. Но из этого тоже можно сделать определенный вывод", – сказал Юрий Швыткин.  

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