Аналитик прокомментировал назначение Кудрина главой Счетной палаты

Госдума назначила экс-министра финансов Алексея Кудрина председателем Счетной палаты РФ. Главный эксперт аналитического агентства "ФинЭк" Михаил Беляев в эфире радио Sputnik назвал это назначение логичным.

Госдума назначила экс-министра финансов Алексея Кудрина председателем Счетной палаты. "Алексей Леонидович – тот человек, который является профессионалом с большой буквы", – заявила на пленарном заседании глава комитета Госдумы по контролю и регламенту Ольга Савастьянова.

При этом она отметила, что экс-глава ведомства Татьяна Голикова и та команда, с которой она работала, добились хороших результатов и "оставили очень серьезный системный задел", который позволит новому председателю Счетной палаты ставить амбициозные задачи.

Кудрин, в свою очередь, выразил благодарность Голиковой и ее коллегам за проделанную работу. Он также отметил необходимость четкой увязки стратегических целей страны и результатов управления бюджетными механизмами.

"При этом контроль должен быть не только количественным, но и качественным. В этой части нам нужно совершенствовать и стандарты контроля и проверок, в том числе в увязке с бюджетными механизмами. Это не простая методическая задача, нам нужно понять, какие качественные показатели нужно оценивать", – сказал Кудрин.

На прошлой неделе президент РФ Владимир Путин предложил Госдуме рассмотреть кандидатуру Кудрина на пост председателя ведомства. Это произошло после того, как Госдума досрочно освободила от этой должности Голикову, она возглавляла палату с 2013 года. За пять лет ее пребывания на посту в бюджет вернулись 42,4 млрд рублей.

Главный эксперт аналитического агентства "ФинЭк" Михаил Беляев в эфире радио Sputnik высказал мнение, что назначение Кудрина на эту должность вполне логично.

"Фигура Кудрина на месте председателя Счетной палаты, на мой взгляд, представляется вполне логичной. Алексей Леонидович, будучи финансистом, в свое время министром финансов, прекрасно представляет движение финансовых потоков, структуру бюджета, расходование бюджета, вопросы эффективности бюджета. Это как раз те статьи, за которые отвечает Счетная палата – она должна следить за правильностью их выполнения. Это Кудрин может выполнить, может быть, лучше, чем кто-либо, потому что прекрасно представляет себе все эти механизмы. К Кудрину могли быть вопросы как к стратегу развития экономики, и они могли бы быть дискуссионными. Но на этом месте он действительно лучше других будет понимать, насколько эффективно расходуются бюджетные средства, и составлять отчеты для правительства для принятия дальнейших мер", – сказал Михаил Беляев.

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