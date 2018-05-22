"Попытка не отстать". Военный эксперт о "возрождении" танка Leopard 2

СМИ рассказали о возрождении немецкого танка Leopard 2 "для сдерживания" России. В эфире радио Sputnik военный эксперт Борис Рожин высказал мнение о том, почему на самом деле Германия озаботилась этим вопросом.

Газета Die Welt опубликовала материал о "возрождении" танка Leopard 2 в модификации А7V, который призван служить "сдерживающим фактором" для России.

В статье отмечается, что новые машины носят такое же название, как у "немецкого монстра" A7V – первого серийного танка Германии, участвовавшего в Первой мировой войне.

"Танки навсегда изменили войну. Они позволили Гитлеру быстро осуществить завоевания в первые годы Второй мировой войны. "Тигры" и "Пантеры" считались самым опасным оружием вермахта", – пишет газета.

После падения железного занавеса, отмечает Die Welt, танки казались Берлину пережитком противостояния с СССР, однако сейчас, учитывая ухудшение отношений с Москвой, они приобретают былое значение.

"НАТО энергично вооружается, а национальная оборона стран-членов и защита альянса находится в центре политики организации, как это было во времена холодной войны. Немецкие танки сейчас стоят в Прибалтике для сдерживания России", – говорится в материале.

Газета сообщает, что, в отличие от ранних моделей, современные танки полностью компьютеризированы. Leopard 2А7 весит 60 тонн, развивает скорость до 70 километров в час и представляет собой "движущийся компьютер". Электронный баллистический вычислитель рассчитывает траекторию полета 120-миллиметрового снаряда, а командир экипажа управляет машиной с помощью джойстика. В его распоряжении перископ с панорамным обзором, который можно переключить на тепловизионный режим и режим ночного видения.

В прошлом году издание Focus сообщило, что больше половины танков бундесвера типа Leopard 2 не готовы к эксплуатации. Часть из них находится в процессе переоборудования, семь – на испытательных полигонах. Некоторые танки не могут отремонтировать из-за нехватки запчастей.

Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в эфире радио Sputnik высказал мнение, что в танкостроении Германия – догоняющая страна.

"После боев на севере Сирии, где Leopard себя не очень показали (даже в немецкой прессе были критические статьи, посвященные тому, что есть серьезные проблемы с модификациями Leopard конца 90-х – "нулевых" годов) стало ясно, что требуется не только выпускать последнюю версию этих танков, но и срочно разрабатывать более перспективные модификации. Это будет связано с модернизацией двигателя, с переходом к модульности танка, с его защитой от актуальных и перспективных средств противотанковой борьбы. Германия пытается не отстать от современных трендов танкостроения. Однако китайский танк последнего поколения и российская "Армата" все-таки опережают. В этой гонке Германия – догоняющая страна", – сказал Борис Рожин.

Что касается заявленной цели для новых машин – как "сдерживающего фактора" для России, то, по словам военного эксперта, это делается для пиара.

"Это, скорее, можно отнести к элементу пиара, потому что Германия лоббирует создание независимых от США европейских вооруженных сил, и ей необходимо показать, что Европа самостоятельна в вопросах обороны. Такие масштабные проекты, как создание новой техники, которая будет поступать на вооружение Германии и, возможно, стран НАТО – это способ показать, что Европа ответственна в вопросах безопасности, что она придерживается антироссийского курса, к слову, навязанного ей США", – отметил Борис Рожин.

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