Сенатор от Крыма: арест судна "Печора" – это "месть" Украины

На Украине арестовали российское судно за добычу песка в Крыму. Сенатор от Крыма Сергей Цеков в эфире радио Sputnik отметил, что Киев взял на вооружение порочную практику.

На Украине арестовали российское судно-земснаряд "Печора" из-за добычи осадочных пород в районе Каркинитского залива Черного моря.

Как сообщается на сайте украинской "прокуратуры автономной республики Крым", "Печора" фигурирует в уголовном деле о "незаконной добыче песка у берегов полуострова Крым". Отмечается, что судно арестовали, чтобы возместить "причиненный государству ущерб".

По оценкам Киева, предварительный ущерб от "незаконной экономической деятельности" составил более 250 млн гривен (около 592 млн рублей – ред.).

Это не первая провокация Киева в отношении российского гражданского флота. Так, в апреле украинский суд арестовал судно SeaBreez из-за разработки песчаника в районе Керчи.

В конце марта в Азовском море украинская госпогранслужба задержала сейнер "Норд". Все десять членов экипажа – граждане России. Двоим из них удалось вернуться в Крым через территорию Белоруссии, семерых моряков сняли с рейса в Минск. Капитану вменяется "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства", ему грозит до 5 лет лишения свободы.

В эфире радио Sputnik член Комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков отметил, что Украина продолжает свою порочную практику.

"Украина продолжает практику ареста российских судов по абсолютно надуманным аргументам. Что касается добычи песка рядом с Крымским полуостровом, то это российская территория, и они должны к этому привыкать. Документы на добычу песка в экономической зоне Крыма выдают российские власти, поэтому действия Украины совершенно незаконные. Но эту практику, которую они взяли на вооружение, используют и дальше. К сожалению, пока наши предупреждения, обращения в украинские инстанции не имеют результата. Украина не идет на решение экономических вопросов, которые возникают, а все переводит в политику. Считаю, что это месть за те успехи, которые есть в Крыму после воссоединения с Россией, что недовольство Украины происходящим на полуострове приводит к таким действиям. Пройдет небольшое время, и мы найдем возможности не допускать подобных действий в отношении российских судов. Но, конечно, все российские суда должны так организовать свою работу, чтобы ничего подобного не происходило, при этом надо обеспечить наши суда защитой погранслужбы и ФСБ", – сказал Сергей Цеков.

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