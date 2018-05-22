Военный эксперт: оценки в США испытаний российских ракет высосаны из пальца

Американский телеканал CNBC сообщил о неудачных испытаниях российской крылатой ракеты с ядерной установкой. Эту информацию прокомментировал в эфире радио Sputnik военный эксперт Игорь Коротченко.

Все проведенные испытания российской крылатой ракеты с ядерной силовой установкой были неудачными, заявил американский телеканал CNBC со ссылкой на знакомые с докладом разведки США источники. Одновременно канал сообщает, что другая российская разработка, сверхзвуковая ракета с ядерной боеголовкой, проходит испытания успешно, и США на данный момент перед ней безоружны.

"По оценкам США, самый продолжительный испытательный полет (ракеты с ядерной установкой) длился более двух минут, за которые ракета преодолела 22 мили (более 35 километров), после чего потеряла управляемость и разбилась. Самое короткое испытание продолжалось четыре секунды с полетом на пять миль (8 километров)", – утверждает телеканал.

По его данным, испытания проходили с ноября 2017 по февраль 2018 года.

Источники CNBC утверждают, что разработка ракеты ведется с 2000-х годов и на этапе ее старта используется "бензиновый двигатель" (gasoline-powered engine), а только потом включается ядерная энергоустановка. В ходе испытаний ядерная силовая установка не запустилась, сообщает телеканал со ссылкой на утверждения своих источников.

CNBC сообщает, что еще одна разработка – сверхзвуковая ракета, способная нести ядерный боезаряд, испытывалась три раза. Два теста в 2016 году успешно, третий в 2017 году – неудачно: ракета якобы разбилась через несколько секунд после старта. Ее четвертый пуск должен состояться летом 2018 года, утверждает канал.

О разработке таких типов ракет и других новых видов вооружений ранее заявил президент России Владимир Путин. Отвечая на вопрос, точно ли у России уже есть работающие межконтинентальные ракеты с ядерными энергоустановками, которые успешно прошли испытания, он заявил в марте, что "они все прошли (испытания) удачно, просто каждая из этих систем в разной степени готовности, одна из них уже на боевом дежурстве, в войсках".

В эфире радио Sputnik главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко прокомментировал данные американского телеканала.

"Как можно доверять телеканалу, который к тому же ссылается на какие-то источники. Таких источников можно из пальца высосать очень много. Наш верховный главнокомандующий четко сказал, что испытания российской крылатой ракеты с ядерной энергоустановкой проходят успешно. Это означает, что железобетонно факты соответствуют действительности. Россия обладает соответствующими компетенциями, и российские ядерные технологии до сих пор превосходят американские – в части, касающейся именно создания энергоустановок. Поэтому не надо рефлексировать на каждый чих каких-то американских телеканалов. Никто не собирается демонстрировать "живьем" новейшие образцы оружия, которые имеют внешний вид как охраняемый параметр под грифом "секретно". Такие вещи не показываются до этапа приема на вооружение. Что касается их второго пассажа, то речь идет о показанной на Параде 9 мая крылатой ракете "Кинжал", которая базировалась на перехватчиках МиГ-31К. Это своими глазами иностранные военные атташе могли видеть", – сказал Игорь Коротченко.