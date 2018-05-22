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Политолог: северокорейская проблема для США – как "манна небесная"

10:1822.05.2018
(обновлено: 10:39 22.05.2018)
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© AP Photo / Risto BozovicВице-президент США Майк Пенс. Архивное фотоВице-президент США Майк Пенс. Архивное фото
© AP Photo / Risto Bozovic
США никогда не исключали военный вариант в отношении КНДР, заявили в Белом доме. Политолог Константин Блохин в эфире радио Sputnik поделился мнением о том, что могут означать эти заявления.

США никогда не снимали с повестки дня военный вариант в отношении КНДР, заявил в эфире телеканала Fox News вице-президент США Майк Пенс.

"Военный вариант никогда не исключали", — сказал он.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает "ливийского сценария" в отношении КНДР, если ему не удастся договориться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном на запланированных на 12 июня в Сингапуре переговорах.

Митингующие активисты выступают против сближения с КНДР рядом с демилитаризованной зоной. 27 апреля 2018
© AFP 2018 / Ed Jones
"Закон джунглей". Эксперт о словах Трампа про "ливийский сценарий" в КНДР
Агентство Ренхап ранее сообщало, что КНДР может отменить встречу Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре из-за совместных военных учений Вашингтона и Сеула. КНДР также отказалась от проведения переговоров на министерском уровне с Южной Кореей.

Президент США Дональд Трамп однако заявил, что США и КНДР продолжают подготовку к саммиту. По его словам, США не получали уведомление от КНДР по отмене двустороннего саммита на высшем уровне.

В эфире радио Sputnik эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин высказал мнение о том, что могут означать заявления Майка Пенса.

"США еще раз доказывают всему миру, что никакие переговоры, договоры с ними невозможны. Любой договор они могут разорвать, отказаться от своих обязательств. При Трампе США уже вышли из Транстихоокеанского партнерства, Парижского соглашения по климату, ядерной сделки с Ираном, на очереди – ДРСМД. Конечно, это все показывает характер и природу США. Вместо того чтобы договариваться с КНДР после того, как стороны уже достигли некоего консенсуса, США останавливаются", — сказал Константин Блохин.

По его мнению, США нуждаются в том, чтобы северокорейская проблема не решилась.

"Все свои агрессивные шаги США обосновывают этой угрозой. Для них жизненно важно постоянно нагнетать ситуацию на полуострове, сохранять этот очаг напряжения, потому что именно благодаря Северной Корее они могут продавать дорогостоящие системы ПРО, обосновывать присутствие своего воинского контингента в Южной Корее и Японии, маскировать агрессивные шаги по развертыванию системы ПРО против России и Китая. Для них северокорейская проблема – ключик к этому региону. Они постоянно ее культивируют, но не пытаются решить. Поэтому и понятно, что как только происходит переговорный процесс, успех, США проводят широкомасштабные военные учения, или высказываются различные официальные лица, которые не исключают военного решения проблемы", — отметил Константин Блохин.

У радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.

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