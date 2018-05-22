Мнение: обещанием ужесточить санкции против РФ Британия набивает себе цену

Глава британского МИД Борис Джонсон не исключил ужесточения санкций против России после Brexit'а. Политолог Илдус Ярулин в эфире радио Sputnik прокомментировал это заявление.

Глава британского МИД Борис Джонсон не исключил ужесточения санкций против России, после того как Британия выйдет из ЕС и сможет действовать самостоятельно, сообщает Bloomberg.

В понедельник, 21 мая, международный комитет британского парламента призвал правительство ввести санкции против большего числа лиц, связанных с властными структурами России, а также нарушающих права человека, и ужесточить эти меры.

"Я думаю, что эффект от некоторых санкций (США), в частности в отношении некоторых лиц, был сильно заметен, и я это отметил, но у нас есть своя система и собственный подход", — заявил Джонсон в Буэнос-Айресе на встрече глав внешнеполитических ведомств G20.

"Существует более широкий вопрос о том, что Британия может сделать, чтобы справиться с людьми, близкими к (президенту России Владимиру) Путину, которые могут иметь незаконно полученные средства", — добавил Джонсон.

Глава МИД заявил, что Британия не может разрабатывать собственный режим санкций, пока находится в Евросоюзе, так как необходимо согласовывать все шаги с другими членами ЕС. По словам Джонсона, "когда страна покинет ЕС в марте следующего года, то у нее появится возможность занять более жесткую линию".

В эфире радио Sputnik доктор политических наук, профессор Тихоокеанского государственного университета Илдус Ярулин прокомментировал заявления главы британского МИД.

"Великобритания связана целым рядом коллективных договоров, и сейчас нарушать какие-то условия ей не с руки, поскольку это может осложнить Bexit. Выходя из ЕС, Британия все равно должна к кому-то "прислониться" – сама по себе она ничего серьезного не представляет. Пока руководство Британии все больше подтверждает курс на создание англо-саксонского союза, куда она хотела бы войти в качестве одного из лидеров, а Россия всегда была тем "оселком", на котором эти отношения проверялись. Если будут свернуты отношения в ЕС, то Британии нужно будет вплотную работать с США, и одним из условий сближения будет принятие санкций против России. Поэтому, можно сказать, Британия набивает себе цену — чтобы с ней больше считались", — сказал Илдус Ярулин.

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