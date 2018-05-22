"Затерялся в тени". Аналитик об угрозе Мосийчука уничтожить Крымский мост

Депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук пригрозил уничтожить Крымский мост. В эфире радио Sputnik политический аналитик Владислав Гулевич высказал мнение, что подобными заявлениями радикалы надеются поднять свой рейтинг.

Депутат Верховной рады Игорь Мосийчук пригрозил уничтожением Крымского моста через Керченский пролив. Об этом он заявил в эфире телеканала "112 Украина".

"Керченский мост — это вражеская инфраструктура. Почему вражеская — потому что она соединяет оккупированную территорию с материковой частью страны-агрессора. Конечно, при освобождении Крыма, при дальнейшей деоккупации это — стратегический объект. Любая нормальная страна мира, которая находится в состоянии войны за свою территорию, за своих людей, конечно, стремится уничтожить вражескую инфраструктуру: мост, железнодорожный пункт, аэропорт", — заявил Мосийчук.

На уточняющий вопрос о том, будет ли он лично уничтожать мост, депутат ответил, что непременно сделал бы это, будучи министром обороны.

В эфире радио Sputnik политический аналитик, публицист Владислав Гулевич прокомментировал это заявление.

"Украинская власть, скорее всего, будет предпринимать дальнейшие попытки дестабилизировать ситуацию в Крыму посредством засылки экстремистов, диверсионных групп. Для реальных действий, более масштабных, чем, например, повреждение ЛЭП или газопроводов, думаю, у украинской власти недостаточно ресурсов. А что касается самого Мосийчука, он давненько не появлялся и не удивлял публику эпатажными заявлениями. Я думаю, что, заявив такое, он как радикал, в первую очередь, рассчитывает на электоральную отдачу от тех избирателей, которые регулярно голосуют за националистические силы. Так он хочет поднять свой рейтинг, напомнить о себе, поскольку он в свете последних событий как-то затерялся в тени", — сказал Владислав Гулевич.

Мост через Керченский пролив — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Автомобильное движение по магистрали запустили на полгода раньше первоначально установленного срока. Движение грузовиков откроется ориентировочно в октябре 2018 года, поездов — в конце 2019-го.

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