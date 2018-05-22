"Затерялся в тени". Аналитик об угрозе Мосийчука уничтожить Крымский мост

Депутат Верховной рады Игорь Мосийчук пригрозил уничтожением Крымского моста через Керченский пролив. Об этом он заявил в эфире телеканала "112 Украина".
"Керченский мост — это вражеская инфраструктура. Почему вражеская — потому что она соединяет оккупированную территорию с материковой частью страны-агрессора. Конечно, при освобождении Крыма, при дальнейшей деоккупации это — стратегический объект. Любая нормальная страна мира, которая находится в состоянии войны за свою территорию, за своих людей, конечно, стремится уничтожить вражескую инфраструктуру: мост, железнодорожный пункт, аэропорт", — заявил Мосийчук.
На уточняющий вопрос о том, будет ли он лично уничтожать мост, депутат ответил, что непременно сделал бы это, будучи министром обороны.
В эфире радио Sputnik политический аналитик, публицист Владислав Гулевич прокомментировал это заявление.
"Украинская власть, скорее всего, будет предпринимать дальнейшие попытки дестабилизировать ситуацию в Крыму посредством засылки экстремистов, диверсионных групп. Для реальных действий, более масштабных, чем, например, повреждение ЛЭП или газопроводов, думаю, у украинской власти недостаточно ресурсов. А что касается самого Мосийчука, он давненько не появлялся и не удивлял публику эпатажными заявлениями. Я думаю, что, заявив такое, он как радикал, в первую очередь, рассчитывает на электоральную отдачу от тех избирателей, которые регулярно голосуют за националистические силы. Так он хочет поднять свой рейтинг, напомнить о себе, поскольку он в свете последних событий как-то затерялся в тени", — сказал Владислав Гулевич.
Мост через Керченский пролив — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Автомобильное движение по магистрали запустили на полгода раньше первоначально установленного срока. Движение грузовиков откроется ориентировочно в октябре 2018 года, поездов — в конце 2019-го.
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