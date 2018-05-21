Политолог об атаках ВСУ на Горловку: Киев пытается сдвинуть линию фронта

Бойцы 1-й Славянской бригады ополчения ДНР на позиции у линии соприкосновения с ВСУ

Бойцы 1-й Славянской бригады ополчения ДНР на позиции у линии соприкосновения с ВСУ

В ДНР рассказали о потерях украинских силовиков при атаке на Горловку. Политолог Максим Жаров в эфире радио Sputnik рассказал, с чем, по его мнению, связано обострение ситуации в Донбассе.

В оперативном командовании ДНР заявили о новой атаке силовиков на позиции самопровозглашенной республики в районе Горловки.

Атакующие потеряли около десяти человек убитыми, уничтожены танк и БМП, заявил журналистам представитель республиканского командования Эдуард Басурин.

Ранее сообщалось, что силовики предприняли попытку наступления, в результате чего погибли ополченец и пятеро силовиков. Также пострадали четыре мирных жителя, трое ополченцев попали в плен.

Оперативное командование республики полностью контролирует ситуацию на линии соприкосновения, уточнил Басурин.

"Мы готовы к любому варианту развития (ситуации – ред.). Для врага приготовлено множество неприятных сюрпризов", – добавил он.

Подконтрольная ДНР Горловка расположена у линии соприкосновения, в 40 километрах к северу от Донецка. Населенный пункт регулярно подвергается обстрелам. В городе проживает около 250 тысяч человек. В нем расположены машиностроительный завод и химзавод "Стирол", который остановил работу с началом боевых действий в Донбассе.

Политолог Максим Жаров в эфире радио Sputnik предположил, с чем связано обострение ситуации на юго-востоке Украины.

"Сегодняшнее обострение ситуации вокруг Горловки связано с тем, что в очередной раз (на прошлой неделе – ред.) регион посетил спецпредставитель США по Украине Курт Волкер. Он пообщался с (президентом Украины) Петром Порошенко, заехал на подконтрольные Киеву территории, граничащие с непризнанными республиками. А каждый раз, когда Волкер посещает Киев и граничащие с Донбассом области, происходит обострение. Волкер является "ястребом", он проводит радикальную линию обострения ситуации, провоцирования властей республик Донбасса на какие-то ответные действия и выполнение Минских соглашений по варианту, устаивающему Киев и не устраивающему республики. Поэтому каждый раз, когда Волкер приезжает на Украину, Киев начинает пытаться сдвигать линию фронта, пытаться захватывать "серые зоны", которые находятся рядом с линией разграничения, определенной Минскими соглашениями", – сказал Максим Жаров.

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