Эксперт рассказал о значении освобождения окрестностей Дамаска от ИГ*

Правительственные войска Сирии зачистили последний оплот террористов группировки "Исламское государство"*. Это событие прокомментировал в эфире радио Sputnik профессор Дипломатической академии МИД России Александр Вавилов.

С сегодняшнего дня сирийская столица впервые с 2011 года стала полностью мирным городом.

Правительственные войска Сирии зачистили поселение Эль-Хаджр аль-Асвад – последний оплот террористов группировки "Исламское государство"*, сообщил корреспондент РИА Новости с места событий. Позже это подтвердила сирийская армия.

Как рассказал один из офицеров штурмовых отрядов, правительственные войска со стороны лагеря беженцев "Ярмук" и с южного пригорода Дамаска соединились в Эль-Хаджр аль-Асвад, подавив последние очаги сопротивления террористов.

Корреспондент РИА Новости посетил Эль-Хаджр аль-Асвад и Ярмук и подтвердил их полное освобождение от боевиков.

Военные продолжают досматривать жилые дома и тоннели, выискивая укрывающихся террористов-смертников и снайперов. Первые подразделения сирийской полиции готовятся войти в освобожденные районы для патрулирования. На домах вывесили государственные флаги.

Профессор Дипломатической академии МИД России, доктор исторических наук Александр Вавилов в эфире радио Sputnik прокомментировал ситуацию.

"Я в прошлом неоднократно бывал в местности, которая сейчас была освобождена, она занимает важное стратегическое положение. Конечно же, освобождение от террористов окрестностей Дамаска – это очень важное событие. Это событие показывает, что, несмотря на все трудности и на все двуличие наших западных партнеров, процесс освобождения Сирии от террористов, осуществляемый при поддержке Российской Федерации, идет, и он неостановим. Он требует немалых усилий, потому что слишком много очагов террористической деятельности было создано в Сирии за семь лет войны при помощи извне. Поэтому борьба предстоит еще немалая и сил придется затратить много. Но самое главное – хребет терроризму на территории Сирии уже сломлен", – отметил Александр Вавилов.

*Террористическая организация, запрещена в России.

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