"Слились два фактора". Эксперт о выпуске в Швеции "брошюры на случай войны"

В Швеции впервые с 1961 года опубликуют брошюру на случай войны. В эфире радио Sputnik политолог Дмитрий Солонников рассказал, о чем, по его мнению, говорит выпуск такой брошюры.

Шведское агентство по гражданской защите населения (MSB) впервые с 1961 года выпустит новую брошюру с рекомендациями, как действовать в кризисных ситуациях, при терактах и в условиях начала войны.

"С 28 мая по 3 июня MSB начнет рассылку брошюры "Если наступит кризис или война" 4,8 млн семьям в Швеции", – говорится в сообщении агентства. Там добавили, что рекомендации вскоре будут доступны на английском и еще на 13-ти языках.

Шведское телевидение SVT отметило, что последний раз подобные брошюры публиковались в 1961 году и касались главным образом военной ситуации. До сих пор рекомендации о том, куда обращаться в случаях ЧП, шведы могли найти в телефонных каталогах. Новые рекомендации шире и включают гражданские кризисы.

Гендиректор MSB, комментируя публикацию, отметил, что "мы все несем ответственность за безопасность нашей страны". Он добавил, что важно быть готовыми "на случай, если произойдет что-то серьезное".

В брошюре предусмотрены рекомендации на случай серьезных ЧП, природных катастроф и войны. В частности, на случай ЧП и нарушения работы общественных служб рекомендуется в специальном месте в доме сделать запасы воды, продуктов долгого хранения, иметь устройство для обогрева, коммуникации, которые бы позволили семье продержаться в изоляции и в то же время иметь доступ к необходимым для жизни средствам и не терять контактов с окружающим миром.

Брошюра на 19-ти страницах включает также и информацию о том, как вести себя в случае терактов. Рекомендуется избегать скоплений людей и не звонить без нужды, чтобы не загружать телефонную сеть. В ней советуют также учиться распознавать фальшивую информацию, в частности, проверять источник и задавать себе вопрос, является ли сообщение новостью или чьей-то точкой зрения.

В MSB напомнили, что доступ к информации важен в случае экстремальных погодных явлений, IT-атак, терактов.

В эфире радио Sputnik директор Института современного государственного развития, политолог Дмитрий Солонников высказал мнение, что выпуск брошюры говорит о многом.

"Такая брошюра последний раз выпускалась в 1961 году – это времена Карибского кризиса, времена жесточайшего противостояния США и Советского Союза. Действительно, тогда весь мир ожидала возможность ядерной войны, и она действительно тогда могла произойти. И сейчас Швеция выпустила подобную брошюру. Это говорит о том, что мировая нестабильность в представлении шведского руководства адекватна той, что была в 1961 году. Если говорить о том, что их к этому подвигло, то здесь два фактора: это реальный рост преступных проявлений, террористических актов, уличных волнений, происходящих в Европе, и, кроме того, это пиар вокруг "российской угрозы", которой шведское общество само себя пугает так, что самим страшно. Слились два этих фактора, и такая брошюра появилась", – сказал Дмитрий Солонников.

По его мнению, сложнее всего шведам будет выполнить советы по распознаванию фальшивой информации.

"Защититься от этого крайне тяжело, тем более что (президент США) Дональд Трамп, пустивший в обиход термин "фейк ньюс", обращал его к крупнейшим международным агентствам и телевизионным каналам США. В этой ситуации предложение в шведской брошюре смотреть на автора новостей, насколько это серьезные издания, несколько несерьезное. Под "фейк ньюс" сейчас подразумевают крупнейшие издания: и CNN, и BBC, и кто угодно может попасть под это определение. Поэтому защититься реально никак нельзя. Каждый человек просто должен иметь голову на плечах, читать, думать, анализировать, слепо не верить ничему", – считает политолог.

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