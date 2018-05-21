Политолог об аресте Кирилла Вышинского: Украина – страна "дикого поля"

Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский в Херсонском зале суда по подозрению в госизмене и поддержке самопровозглашенных республик Донбасса. 17 мая 2018

Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский в Херсонском зале суда по подозрению в госизмене и поддержке самопровозглашенных республик Донбасса. 17 мая 2018

Совет при президенте по развитию гражданского общества и правам человека призвал Совет Европы отреагировать на арест руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Ситуацию прокомментировал в эфире радио Sputnik политолог Олег Бондаренко.

Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека обратился к комиссару Совета Европы по правам человека Дуне Миятович в связи с задержанием на Украине руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, сообщается на сайте СПЧ.

По мнению членов Совета, обвинения, которые предъявили журналисту и его коллегам, "не имеют под собой объективного основания".

Вышинского задержали 15 мая возле дома в Киеве по подозрению в госизмене и поддержке самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Журналиста этапировали в Херсон. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

В тот же день в представительстве РИА Новости в Киеве, а также в квартире корреспондента Людмилы Лысенко и главы представительства агентства Андрея Бородина прошли многочасовые обыски. Их вызвали на допрос в СБУ.

Директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко в эфире радио Sputnik предположил, как могут отреагировать в Совете Европы на обращение СПЧ.

"Существующая практика, сложившаяся на Западе, исходит из необходимости поддержки Украины. Поэтому я бы не стал, к сожалению, рассчитывать на сколько-либо конструктивную позицию Совета Европы в этом вопросе. В лучшем случае они могут "проявить озабоченность", не более того. И это никак не помешает Украине и дальше задерживать своих граждан, обвиняя их в работе на "страну-агрессора"… Больше всего возможностей давления на Киев у представителей США, например, у (спецпредставителя США по Украине) Курта Волкера. Но господин Волкер не спешит вмешиваться в эту историю и вряд ли проявит какое-то участие", – предположил Олег Бондаренко.

По его мнению, на Украине сложилась ситуация, в которой права человека и нормы этики не работают.

"Если у кого-то еще остались иллюзии, что на Украине соблюдаются какие-то законы, права человека, то с этими иллюзиями пора распрощаться. Нормы этики, международного права – это все на Украине не работает, они живут по совсем другим правилам. Это страна "дикого поля", где возможно все. Такова данность, которую пора уже осознать", – сказал Олег Бондаренко.

В минувший четверг Кирилла Вышинского арестовали на 60 дней без возможности внесения залога. Его защита подала апелляцию на арест.

Действия киевских властей прокомментировали как в России, так и в других странах. Так, президент РФ Владимир Путин назвал арест Вышинского "беспрецедентным". Посольство России направило в МИД Украины две ноты с требованием прекратить насилие над представителями СМИ.