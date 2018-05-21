Политолог об аресте Кирилла Вышинского: Украина – страна "дикого поля"

Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека обратился к комиссару Совета Европы по правам человека Дуне Миятович в связи с задержанием на Украине руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, сообщается на сайте СПЧ.
По мнению членов Совета, обвинения, которые предъявили журналисту и его коллегам, "не имеют под собой объективного основания".
В тот же день в представительстве РИА Новости в Киеве, а также в квартире корреспондента Людмилы Лысенко и главы представительства агентства Андрея Бородина прошли многочасовые обыски. Их вызвали на допрос в СБУ.
Директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко в эфире радио Sputnik предположил, как могут отреагировать в Совете Европы на обращение СПЧ.
"Существующая практика, сложившаяся на Западе, исходит из необходимости поддержки Украины. Поэтому я бы не стал, к сожалению, рассчитывать на сколько-либо конструктивную позицию Совета Европы в этом вопросе. В лучшем случае они могут "проявить озабоченность", не более того. И это никак не помешает Украине и дальше задерживать своих граждан, обвиняя их в работе на "страну-агрессора"… Больше всего возможностей давления на Киев у представителей США, например, у (спецпредставителя США по Украине) Курта Волкера. Но господин Волкер не спешит вмешиваться в эту историю и вряд ли проявит какое-то участие", – предположил Олег Бондаренко.
По его мнению, на Украине сложилась ситуация, в которой права человека и нормы этики не работают.
"Если у кого-то еще остались иллюзии, что на Украине соблюдаются какие-то законы, права человека, то с этими иллюзиями пора распрощаться. Нормы этики, международного права – это все на Украине не работает, они живут по совсем другим правилам. Это страна "дикого поля", где возможно все. Такова данность, которую пора уже осознать", – сказал Олег Бондаренко.
Действия киевских властей прокомментировали как в России, так и в других странах. Так, президент РФ Владимир Путин назвал арест Вышинского "беспрецедентным". Посольство России направило в МИД Украины две ноты с требованием прекратить насилие над представителями СМИ.