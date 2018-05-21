Политолог: Венгрия "взялась" за Украину всерьез

Венгрия предложила НАТО встать на защиту украинских нацменьшинств. Комментируя это предложение в эфире радио Sputnik, политолог Игорь Шишкин высказал мнение, что руководство Венгрии не намерено идти ни на какие компромиссы в отношении Украины.

Правительство Венгрии приняло меморандум о защите венгров в украинском Закарпатье, документ разослан странам – членам НАТО и генсеку организации Йенсу Столтенбергу, сообщает агентство MTI.

Документ предлагает вывести украинские национальные меньшинства, связанные со странами – членами НАТО, из-под действия принятых Киевом дискриминационных законов.

Напряженность в отношениях между Украиной и Венгрией возникла на фоне дискуссий об украинском законе об образовании, который существенно сокращает возможность обучения на языках нацменьшинств.

В правительствах ряда стран, в том числе Венгрии и Румынии, заявили, что этот закон нарушает права нацменьшинств на Украине. В Москве также считают, что закон об образовании нарушает конституцию и международные обязательства Киева. Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт инициирует пересмотр соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом из-за этого документа.

В эфире радио Sputnik заместитель директора Института стран СНГ Игорь Шишкин высказал мнение, что призыв Будапешта к НАТО говорит о том, что руководство Венгрии и дальше намерено отставать права венгерского населения Украины, и ни на какие компромиссы идти не собирается.

"Такая настойчивость говорит о том, что у Венгрии, по всей видимости, есть далеко идущие планы на территории, которые когда-то входили в состав Венгрии, а сейчас заселены венгерским меньшинством Украины – тема раздела Украины далеко не виртуальна. Однако НАТО не будет ничего делать. Венгрия уже пыталась задействовать механизмы Евросоюза, они никакого результата не дали. Евросоюз закрывал и продолжает закрывать глаза на ущемление прав национальных меньшинств на территории Украины исключительно по одной причине: ему выгодно ущемление прав русского населения Украины. Венгры здесь просто попадают "под раздачу". Но Венгрия всерьез взялась за Украину, и уже не отступит", – сказал Игорь Шишкин.

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