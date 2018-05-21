Востоковед: в арабских странах увидели, чем Россия отличается от США

Россия арабской молодежью воспринимается более надежным союзником, чем США. Об этом свидетельствуют данные ежегодного опроса Arab Youth Survey.
Респондентов попросили назвать предпочитаемого союзника на внешнеполитической арене. Россия заняла четвертое место и оказалась единственной неарабской страной в топ-5.
Кроме того, все больше арабов (57% респондентов) видят в США врага. В 2012 году о неприятии Вашингтона заявляли лишь 32% опрошенных.
Ведущий научный сотрудник МГИМО, востоковед Юрий Зинин в эфире радио Sputnik прокомментировал данные опроса.
"Это явный признак большого разочарования в политике США. Их политика в последние годы все больше вызывает у арабов недоумение и критику. Решение о переносе в Иерусалим посольства Соединенных Штатов в Израиле, которое вызвало огромное возмущение среди мусульман – лишь конкретный тому пример. Заявления представителей американской администрации о том, что, дескать, американцы сильно потратились в Ираке и Ливии, и те им теперь вроде как должны – другой пример. Ясно же, что американцев никто в Ирак не звал, они пришли, все разрушили, а теперь говорят, что им еще и должны. Это отдельные примеры, но ведь вся политика США выдержана в том же ключе. И люди в арабском мире видят это и реагируют соответственно", – отметил Юрий Зинин.
Рост авторитета России, по его мнению – обратная сторона того же самого процесса разочарования в американской политике.
"Россия с 50-60-х годов прошлого века в арабском мире действовала очень активно и была мощным противовесом США и Западу в целом. После распада СССР Россия концентрировалась в основном на своих внутренних проблемах, но в последние годы мы вновь проводим в арабском мире активную политику по всем направлениям. Причем на основе того "капитала", который был накоплен в предыдущие десятилетия. Это огромное количество промышленных объектов, которые были построены в арабском мире при содействии СССР, десятки тысяч подготовленных в нашей стране специалистов. Люди это помнят. И нынешняя активизация нашей политики в регионе воспринимается как возвращение к тому, прежнему балансу сил. И как начало ухода от практики 1990-х, когда Запад мог делать с арабским миром чуть ли не все что угодно. При этом мы никому не читаем нотаций, у нас ясные цели – и такая политика завоевывает доверие", – считает Юрий Зинин.
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