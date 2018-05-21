"Большая игра". Военный эксперт об обнаруженном в Сирии складе террористов

В освобожденных от боевиков районах Сирии найдены склады с оружием производства стран – членов НАТО. Эксперт Ассоциации военных политологов Олег Глазунов в эфире радио Sputnik высказал мнение, что террористическая угроза на Ближнем Востоке будет лишь нарастать.

Представители российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) и сирийские военные обнаружили в освобожденных от боевиков восточных районах провинции Хомс склады с вооружением, произведенным в государствах – членах НАТО.

"Мы находимся в населенном пункте Заа-Фаран, провинция Хомс, на контрольном наблюдательном пункте террористической группировки "Ан-Нусра"*. Вы можете видеть здесь большое количество противогазов, оружия иностранного производства, в частности ПТУР Тоу-2", – рассказал представитель ЦПВС полковник Андрей Некипелов.

ПТУР Тоу-2 – американская противотанковая управляемая ракета, принятая на вооружение армии США в 1970-х годах, с тех пор ее неоднократно модернизировали. Это один из самых распространенных противотанковых ракетных комплексов в мире.

Кроме того, на освобожденных территориях военные находят подпольные цеха боевиков по созданию взрывчатых устройств, подземные тоннели, которые оборудовали медицинскими комплексами, и камеры для содержания заложников. Саперы продолжают разминирование населенных пунктов.

Эксперт Ассоциации военных политологов, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Г.В. Плеханова Олег Глазунов в эфире радио Sputnik прокомментировал наличие у боевиков в Сирии оружия западного производства.

"В этом нет ничего удивительного. Многие крупные политические игроки используют для своих целей действующих в этом регионе боевиков. Причем зачастую контроль над одной и той же организацией (но разными ее подразделениями) осуществляют сразу несколько стран. Так, подразделениями "Исламского государства"* на разной территории пытались руководить и государства Аравийского полуострова, и Соединенные Штаты, которые стремятся использовать все эти группировки в своей "большой игре" на Ближнем Востоке. Естественно, что оружие и боеприпасы у этих группировок – американское или производства других стран блока НАТО", – сказал Олег Глазунов.

По его мнению, террористическая угроза на Ближнем Востоке в краткосрочной перспективе будет только усиливаться.

"Сейчас борьба идет не только за Сирию, но и за весь Ближний Восток. Соединенные Штаты уже не могут единолично контролировать ситуацию в этом регионе, но они при этом делают все, чтобы не допустить усиления влияния там Китая, России, Ирана. Поэтому они будут стараться как можно дольше продлить нестабильность в регионе, чтобы другие игроки не могли там закрепиться", – считает Олег Глазунов.

*Террористическая группировка, запрещенная в России.

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