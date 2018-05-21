Политолог: Италия – страна с особой позицией по отношению к России

Сильвио Берлускони назвал Крым самой красивой частью России. В эфире радио Sputnik политолог Игорь Шатров высказал мнение о том, повлияет ли отношение бывшего премьера Италии на европейскую позицию в отношении Крыма.

Бывший премьер-министр Италии и лидер партии "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони, выступая перед сторонниками, вспомнил о своей поездке в Крым, назвав регион самым красивым в России. Видео речи опубликовано на YouTube.

"Я ехал на машине по Крыму вместе с Владимиром Путиным по прибрежной дороге у Черного моря. Слева я увидел удивительно красивые парки с прекрасными растениями", – сказал Берлускони.

Итальянский политик отметил, что он был поражен красотой парков и спросил Путина об истории их появления. Российский президент, по словам Берлускони, ответил, что они были устроены 70 лет назад при Иосифе Сталине.

"Это делает регион, и конкретно эту часть Крыма, самой красивой частью территории России", – сказал бывший премьер Италии.

Берлускони не уточнил, о какой поездке идет речь. Итальянский политик посещал Крым с частным визитом в сентябре 2015 года. Вместе с Владимиром Путиным они посетили Ялту, комбинат "Массандра" и Свято-Владимирский собор в Херсонесе.

Экс-премьер Италии тогда заявлял, что надеется в будущем еще раз посетить полуостров.

Политолог, заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров в эфире радио Sputnik отметил, что благожелательное отношение к России логично для Берлускони.

"Сильвио Берлускони – друг Владимира Путина. Об этом и о его отношении к России знают все и в итальянском политическом истеблишменте, и, думаю, многие жители Италии. Поэтому это заявление не новость, оно вполне логично для Берлускони. Тем более что он посещал Крым в 2015 году, после того, как полуостров вернулся в состав РФ. Соответственно, никакой тревоги по поводу своего политического будущего в связи с этим визитом он не испытывал, и совершенно справедливо – его партия занимает лидирующие позиции в парламенте после выборов и будет формировать правительство. Италия – одна из тех стран ЕС, которая всегда старалась высказывать свою особую позицию по отношению к России, и которая довольно серьезно пострадала от введения российских контрсанкций в ответ на санкции ЕС", – сказал Игорь Шатров.

Он предположил, сможет ли Италия повлиять в этом вопросе на позицию Евросоюза.

"От нового правительства Италии мы ожидаем более конструктивной позиции. Я думаю, что внутри Италии нет проблем в плане отношения к России. Остается единственный вопрос: насколько велик политический вес Италии в ЕС, чтобы изменить эту позицию. Ведь пойти на односторонний выход из этих антироссийских санкций – означает подорвать единство ЕС. Санкции могут вводиться только консенсусом. Италия очень благожелательно относится к России, но доказывать свою позицию в ЕС им будет сложно. И, я думаю, Брюссель и США будут искать всяческие возможности, чтобы Италия не разрушала европейское единство", – отметил Игорь Шатров.

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