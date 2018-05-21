Член ОП Крыма прокомментировал раскрытие группы экстремистов на полуострове

ФСБ раскрыла экстремистскую группу в Крыму, созданную помощником депутата Рады. Член ОП Республики Крым Денис Батурин в эфире радио Sputnik поделился мнением о сложившейся ситуации.

ФСБ раскрыла деятельность экстремистской группы, созданной помощником депутата Верховной рады Мустафы Джемилева по указанию находящегося в розыске лидера "Меджлиса крымско-татарского народа"* Рефата Чубарова.

В ведомстве уточнили, что экстремисты планировали преступления для устрашения "пророссийски настроенных крымских татар и нагнетания межнациональной напряженности" на полуострове.

Группу сформировали в Харькове, в нее входили помощник депутата Эрол Велиев и боксеры А. Стешенко и А. Третьяков.

В апреле Стешенко "раскрыли" при въезде в Крым, где он планировал провокацию накануне годовщины подписания указа президента РФ "О мерах по реабилитации армянского, болгарского, греческого, крымско-татарского и немецкого народов и государственной поддержке их возрождения и развития".

Кроме того, в январе экстремисты подожгли дом муфтия Крыма Эмирали Аблаева. При этом они использовали бутылки с зажигательной смесью.

За каждую проведенную акцию им было обещано по пятьсот долларов США.

Возбуждены уголовные дела о создании экстремистского сообщества, вербовке и участии в нем. Велиеву и Третьякову обвинения предъявили заочно. Оба объявлены в федеральный розыск.

Политолог, член Общественной палаты Республики Крым Денис Батурин в эфире радио Sputnik прокомментировал ситуацию.

"Подобные факты вполне могли иметь место, потому как Крым всегда был точкой приложения для определенных религиозных течений. При этом некоторые организации даже стремились привлечь сюда ресурсы определенных сил с Ближнего Востока, используя их в своих интересах. С разной степенью успешности это происходило периодически. В данной ситуации, когда Крым представляет собой динамически развивающийся регион, а в соседнем государстве существует так называемый "Меджлис"*, который намерен любыми способами пытаться влиять на Крым, можно ожидать самых разных попыток воздействия. В том числе, и с точки зрения подготовки кадров, готовых к радикальным действиям", – сказал Денис Батурин.

Он предположил, что действия "Меджлиса"* в определенной степени связаны с завистью из-за успехов полуострова после возвращения в РФ.

"Крым без Украины демонстрирует серьезные успехи, а "Меджлис"* за два десятка лет фактически ничего не построил, не создал, а только доставлял неприятности – не как крымско-татарский народ, который он якобы представлял, а как организация, которая создавала неудобства гражданам и нарушала законы. Поэтому, повторюсь, можно ждать самых разных попыток со стороны "Меджлиса"* воздействовать на ситуацию", – заключил Денис Батурин.

*Экстремистская организация, запрещенная в России.

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