"Серая зона АТО". Политолог об инциденте в Ивано-Франковской области

Сержант ВСУ бросил гранату в односельчан, ранив девять человек. В эфире радио Sputnik политолог Сергей Козлов высказал мнение, что этот инцидент отражает в целом ситуацию в бывшей зоне АТО.

В Ивано-Франковской области Украины сержант ВСУ бросил осколочную гранату в мирных жителей. Об этом на своей странице в Twitter сообщил министр внутренних дел сраны Арсен Аваков.

Инцидент произошел 20 мая в селе Лесная Тарновица. Сержант, который находился дома в отпуске, в ходе конфликта с односельчанами бросил в их сторону осколочную гранату. В результате взрыва девять человек получили ранения. Подробных данных об их состоянии пока нет.

Аваков в связи с происшествием призвал командиров армейских подразделений следить за тем, чтобы военные не брали с собой в отпуск боеприпасы. "Командиры, гранаты – не сувенир солдату в дорогу!", – написал министр.

Ранее заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука рассказал о преступлениях, которые совершают служащие ВСУ в Донбассе. По словам замминистра, украинские военные виновны в убийстве мирного населения в зоне конфликта. В частности, Тука рассказал об убийстве сына одного из фермеров в самопровозглашенной ЛНР.

В эфире радио Sputnik кандидат исторических наук, политолог, декан факультета политики и международных отношений Сибирского института управления – филиал РАНХиГС при Президенте РФ – Сергей Козлов прокомментировал ситуацию в ВСУ.

"Этот инцидент и реакция на него министра внутренних дел Украины, в целом, отражают ту ситуацию, которая происходит в бывшей зоне АТО, которая совсем недавно получила иное название, но ситуацию это не изменило. Большое количество военнослужащих, сотрудников правоохранительных служб находятся в этой серой зоне и имеют возможность получать разного рода незарегистрированное оружие, патроны, гранаты и так далее – и все это расползается по территории Украины. Поэтому происходят такие инциденты. По большому счету, у правоохранительных органов Украины нет возможности контролировать этот незаконный оборот вооружения и боеприпасов, и подобные инциденты будут, по всей вероятности, и дальше происходить, несмотря на все приказы. То есть военнослужащие будут эти боеприпасы с собой увозить и где-то их использовать", – сказал Сергей Козлов.