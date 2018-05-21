Крымский депутат: весь мир признал инженерные технологии России

Председатель совета директоров компании "Стройгазмонтаж" Аркадий Ротенберг рассказал о долговечности Крымского моста. В эфире радио Sputnik депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара высказал мнение, что никто, кроме Украины, спекулировать на теме моста больше не будет.

Крымский мост простоит минимум сто лет, заявил председатель совета директоров компании "Стройгазмонтаж", являющейся генподрядчиком строительства моста, Аркадий Ротенберг в программе "Итоги недели" на телеканале НТВ.

"Сто лет простоит – это минимальная цифра, мы гарантируем. Все сделано надежно, прочно. Его, по-моему, три раза пытались строить, сейчас четвертый – мы строим. Когда немцы построили, <…> тогда пошли льды, и этот мост у них снесло. Мы это все учитывали, у нас и пролеты по 60 метров, и так далее. То есть здесь все надежно, и то, что пишутся какие-то вещи, что здесь все голография или что мы этот мост построили из картона, вы сейчас видите – не из картона", – сказал Ротенберг.

При строительстве, "конечно, были сложности", заметил он. "По-моему, где-то 84 дня мы вообще стояли, то есть не могли ничего делать, потому что ветер качает, сваю не забить. <…> Но за счет желания, наверное, и за счет профессионализма мы с этим со всем справились", – пояснил руководитель компании.

Заявления Киева о намерении "забрать" Крымский мост Ротенберг назвал разговорами "на уровне бреда". Что значит: "заберем Крымский мост"? Я, честно говоря, не воспринимаю это всерьез", – добавил он.

Депутат Государственного Совета Республики Крым Владислав Ганжара в эфире радио Sputnik отметил, что попытки провокаций со стороны Украины для моста не станут помехой.

"Мы слышали ряд одиозных заявлений относительно Крымского моста, в первую очередь, конечно, речь идет об украинских политиках. Но, несмотря на это, в целом в мире строительство Крымского моста вызвало понимание того, что сегодня в России способны строить подобные уникальные сооружения. Сегодня весь мир признал, что инженерные технологии в России позволяют это делать. Кроме Украины никто в дальнейшем спекулировать на этом не будет. И в ближайшее время поднимать эту тему, я думаю, будут только какие-то радикальные украинские деятели или одиозные политики, и провокации со стороны Украины будут. Но их риторика или действия ни на что не повлияют. Для безопасности нашего моста приняты самые высокие меры", – сказал Владислав Ганжара.

Мост в Крым из Краснодарского края – самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Начало движения автомобилей изначально планировали на декабрь 2018 года, но работы завершили с опережением. Президент России Владимир Путин 15 мая открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив, движение автотранспорта запущено 16 мая.

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