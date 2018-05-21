Крымский депутат: весь мир признал инженерные технологии России

Крымский мост простоит минимум сто лет, заявил председатель совета директоров компании "Стройгазмонтаж", являющейся генподрядчиком строительства моста, Аркадий Ротенберг в программе "Итоги недели" на телеканале НТВ.
"Сто лет простоит – это минимальная цифра, мы гарантируем. Все сделано надежно, прочно. Его, по-моему, три раза пытались строить, сейчас четвертый – мы строим. Когда немцы построили, <…> тогда пошли льды, и этот мост у них снесло. Мы это все учитывали, у нас и пролеты по 60 метров, и так далее. То есть здесь все надежно, и то, что пишутся какие-то вещи, что здесь все голография или что мы этот мост построили из картона, вы сейчас видите – не из картона", – сказал Ротенберг.
Заявления Киева о намерении "забрать" Крымский мост Ротенберг назвал разговорами "на уровне бреда". Что значит: "заберем Крымский мост"? Я, честно говоря, не воспринимаю это всерьез", – добавил он.
Депутат Государственного Совета Республики Крым Владислав Ганжара в эфире радио Sputnik отметил, что попытки провокаций со стороны Украины для моста не станут помехой.
"Мы слышали ряд одиозных заявлений относительно Крымского моста, в первую очередь, конечно, речь идет об украинских политиках. Но, несмотря на это, в целом в мире строительство Крымского моста вызвало понимание того, что сегодня в России способны строить подобные уникальные сооружения. Сегодня весь мир признал, что инженерные технологии в России позволяют это делать. Кроме Украины никто в дальнейшем спекулировать на этом не будет. И в ближайшее время поднимать эту тему, я думаю, будут только какие-то радикальные украинские деятели или одиозные политики, и провокации со стороны Украины будут. Но их риторика или действия ни на что не повлияют. Для безопасности нашего моста приняты самые высокие меры", – сказал Владислав Ганжара.
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