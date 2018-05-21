РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Сказано в эфире

Крымский депутат: весь мир признал инженерные технологии России

11:1921.05.2018
(обновлено: 11:20 21.05.2018)
0410
© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкНачало автомобильного движения по Крымскому мостуНачало автомобильного движения по Крымскому мосту
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Председатель совета директоров компании "Стройгазмонтаж" Аркадий Ротенберг рассказал о долговечности Крымского моста. В эфире радио Sputnik депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара высказал мнение, что никто, кроме Украины, спекулировать на теме моста больше не будет.

Крымский мост простоит минимум сто лет, заявил председатель совета директоров компании "Стройгазмонтаж", являющейся генподрядчиком строительства моста, Аркадий Ротенберг в программе "Итоги недели" на телеканале НТВ.

"Сто лет простоит – это минимальная цифра, мы гарантируем. Все сделано надежно, прочно. Его, по-моему, три раза пытались строить, сейчас четвертый – мы строим. Когда немцы построили, <…> тогда пошли льды, и этот мост у них снесло. Мы это все учитывали, у нас и пролеты по 60 метров, и так далее. То есть здесь все надежно, и то, что пишутся какие-то вещи, что здесь все голография или что мы этот мост построили из картона, вы сейчас видите – не из картона", – сказал Ротенберг.

Автомобилист едет по автодорожной части Крымского моста. 16 мая 2018
© РИА Новости / Александр Полегенько
Перейти в фотобанк
Мнение: Крымский мост – имиджевая составляющая России "со знаком плюс"
При строительстве, "конечно, были сложности", заметил он. "По-моему, где-то 84 дня мы вообще стояли, то есть не могли ничего делать, потому что ветер качает, сваю не забить. <…> Но за счет желания, наверное, и за счет профессионализма мы с этим со всем справились", – пояснил руководитель компании.

Заявления Киева о намерении "забрать" Крымский мост Ротенберг назвал разговорами "на уровне бреда". Что значит: "заберем Крымский мост"? Я, честно говоря, не воспринимаю это всерьез", – добавил он.

Депутат Государственного Совета Республики Крым Владислав Ганжара в эфире радио Sputnik отметил, что попытки провокаций со стороны Украины для моста не станут помехой.

"Мы слышали ряд одиозных заявлений относительно Крымского моста, в первую очередь, конечно, речь идет об украинских политиках. Но, несмотря на это, в целом в мире строительство Крымского моста вызвало понимание того, что сегодня в России способны строить подобные уникальные сооружения. Сегодня весь мир признал, что инженерные технологии в России позволяют это делать. Кроме Украины никто в дальнейшем спекулировать на этом не будет. И в ближайшее время поднимать эту тему, я думаю, будут только какие-то радикальные украинские деятели или одиозные политики, и провокации со стороны Украины будут. Но их риторика или действия ни на что не повлияют. Для безопасности нашего моста приняты самые высокие меры", – сказал Владислав Ганжара.

Крымский мост в отражение в зеркале автомобиля
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Крымский мост: все путем. Но у Киева с друзьями – "взрыв мозга"
Мост в Крым из Краснодарского края – самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Начало движения автомобилей изначально планировали на декабрь 2018 года, но работы завершили с опережением. Президент России Владимир Путин 15 мая открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив, движение автотранспорта запущено 16 мая.

Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.

У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. Присоединяйтесь!

Комментировать
Сказано в эфире
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена