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Политолог: МВФ уже сделал с Украиной все, что ему нужно

11:0221.05.2018
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© AFP 2018 / Yuri GripasШтаб-квартира Международного валютного фонда в Вашингтоне, СШАШтаб-квартира Международного валютного фонда в Вашингтоне, США
© AFP 2018 / Yuri Gripas
В Верховной раде предложили шантажировать МВФ дефолтом, чтобы добиться выгодных условий кредитования. В эфире радио Sputnik политолог Александр Дудчак высказал мнение о том, к чему могут привести подобные действия.

Украина должна пригрозить Международному валютному фонду (МВФ) невыполнением обязательств, чтобы добиться более выгодных условий кредитования, заявил в интервью порталу "Обозреватель" депутат Верховной рады от партии "Народный фронт" Александр Кирш.

Как отметил парламентарий, Киев больше не в состоянии повышать тарифы на газ, что является одним из условий кредиторов. Поэтому, по словам Кирша, украинскому правительству следует торговаться с международной организацией, не боясь выдвигать более жесткие требования.

Участники акции против коррупции у здания Верховной рады в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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Мнение: Киев спокойно смотрит на перспективы разрыва с МВФ по двум причинам
"Нужно исходить не только из себестоимости, но и из способности населения это оплачивать. Поскольку население уже не имеет возможности оплачивать цену (на газ – ред.), то можно ставить перед МВФ вопрос о дефолте с той же серьезностью, как это сделала Греция. Шантажировать МВФ дефолтом, не бояться этого делать", – заявил Кирш.

По его мнению, международные кредиторы должны испугаться такого сценария, так как Украина является барьером, "отделяющим Запад от России".

Политолог Александр Дудчак в эфире радио Sputnik высказал мнение, что подобная политика не окажет влияния на МВФ.

"Наверное, дело в том, что сейчас пример невыполнения любых своих обязательств показывают США, а нынешняя киевская власть им во всем подражает. Видимо, такой пример оказался для них заразительным. Но в данном случае то, что позволено Дональду Трампу, вряд ли будет позволено руководству Украины. Невыполнение обязательств перед МВФ ни к чему хорошему не приведет и вряд ли повлияет на то, что условия предоставления кредитов будут изменены в лучшую для Киева сторону. Реструктуризация украинских долгов уже проводилась, но сейчас вряд ли удастся получить дополнительные преференции – МВФ не торопится кредитовать Украину, давать новые транши. С Украиной уже сделано все, что нужно МВФ: страна поставлена в жесткую зависимость от внешних кредитов, можно давить на руководство, требовать изменений в законодательстве и во внешнеторговой политике. Так что Украина за четыре года превратилась в государство, лишенное суверенитета. МВФ к этому приложил очень много усилий", – сказал Александр Дудчак.

Табличка с логотипом Международного валютного фонда на стене здания МВФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Экономист: помощь МВФ – это "смертный приговор" для Украины
Четырехлетняя программа помощи МВФ предусматривает выделение Украине 17,5 млрд долларов. В марте 2015 года Киев получил первый транш в размере 5 млрд долларов, в августе того же года – второй транш (1,7 млрд). В 2016 и 2017 годах Украина получила по одному траншу в 1 млрд долларов каждый.

Власти Украины рассчитывали на пятый транш до конца 2017 года, однако его до сих пор не выделили. Теперь Киев надеется на получение транша в этом году.

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