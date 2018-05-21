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Депутат ГД: народ Венесуэлы "утер нос" специалистам по смене режима из ЦРУ

09:5321.05.2018
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© REUTERS / Carlos Garcia RawlinsПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро выступает после обнародования результатов выборов. 20 мая 2018Президент Венесуэлы Николас Мадуро выступает после обнародования результатов выборов. 20 мая 2018
© REUTERS / Carlos Garcia Rawlins
Президент Венесуэлы Николас Мадуро, переизбранный на этот пост в воскресенье, призвал своих противников к диалогу. В эфире радио Sputnik депутат Госдумы Александр Ющенко рассказал о чем, по его мнению, свидетельствуют результаты выборов.

 Президент Венесуэлы Николас Мадуро, выигравший в воскресенье, 20 мая, выборы главы государства, призвал своих противников к диалогу.

"Я приглашаю кандидатов, которые участвовали в выборах, и их политические команды, к процессу примирения и национального диалога", — заявил Мадуро на встрече со своими сторонниками рядом с дворцом Мирафлорес.

По данным Национального избирательного совета страны, Мадуро получил более 5,8 млн голосов (около 68%). Энри Фалькон набрал более 1,8 млн голосов избирателей. Кандидат Хавьер Бертуччи получил 925 тысяч голосов, а Рейнальдо Кихада – порядка 34,6 тысячи. Всего в выборах приняли участие чуть более 46% избирателей.

Мадуро заявил также, что иностранные государства должны перестать дестабилизировать ситуацию в Венесуэле. "Хватит уже атак и угроз дестабилизировать Венесуэлу. Дестабилизировать Венесуэлу – это преступление", — сказал венесуэльский президент.

В эфире радио Sputnik депутат Государственной Думы, заместитель председателя Комитета по информационной политике Александр Ющенко рассказал о чем, по его мнению, говорят результаты выборов в Венесуэле.

"В очередной раз "утерли нос" ЦРУ, которое там работает. Народ Венесуэлы поддерживает курс, провозглашенный Уго Чавесом, несмотря на то, что американские "специалисты по смене режима" неоднократно проводили там свои действия. Сейчас Николас Мадуро и на себе испытал огромное давление – было очень много попыток незаконного свержения власти. Но народ в очередной раз безоговорочно показал, что такие попытки не пройдут. Это ни в коем случае не устроит США. Я не исключаю, что американцы неоднократно предпримут попытки, в том числе, незаконного свержения власти. Оппозицию будут подкармливать, ее влияние попытаются расширить на всю Венесуэлу. Но народ, который в большинстве случаев жил за чертой бедности, когда влияние США было велико, сейчас увидел, что с этим можно бороться", — сказал Александр Ющенко.

У радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.

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