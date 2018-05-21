Эксперт: в Великобритании ищут предлог "подобраться" к российским деньгам

Парламент Великобритании назвал "коррумпированные активы из России" угрозой для безопасности страны и призвал ужесточить санкции против лиц, связанных с Кремлем. Эксперт Владимир Оленченко в эфире радио Sputnik прокомментировал эти заявления.

Международный комитет палаты общин британского парламента обнародовал доклад о "российской коррупции в Великобритании", в котором призвал правительство Соединенного Королевства включить в санкционный список больше лиц, связанных с властями России, и ужесточить сами ограничения.

Доклад под названием "Московское золото: российская коррупция в Великобритании" был опубликован 21 мая. В нем комитет утверждает, что "использование Лондона в качестве базы для коррумпированных активов лиц, связанных с Кремлем, явно относится к широкомасштабной российской стратегии и имеет последствия для национальной безопасности" Великобритании. В связи с этим, как считают парламентарии, правительство должно сделать своим приоритетом борьбу с размещением активов лицами, связанными с российскими властями, и ужесточить санкции.

"Мы призываем правительство наложить санкции на большее число лиц, связанных с Кремлем, в том числе с использованием полномочий, описанных в законе о санкциях и противодействии отмыванию денег, а также ввести санкции против лиц, ответственных за серьезные нарушения прав человека", — говорится в докладе.

Комитет также призвал кабмин Терезы Мэй ввести санкции против российского госдолга, подчеркнув, что любые шаги следует предпринимать совместно с ЕС, США и другими союзниками.

В эфире радио Sputnik старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко поделился мнением о том, в чем главная цель этих действий.

"Я думаю, что хотят получить российские деньги, которые находятся в Великобритании. Это исследование "коррупции" напрямую связано с "Законом о криминальных финансах". Его суть в том, что власти Великобритании наделяются правом принимать решения по замораживанию денег иностранных граждан на неопределенный срок, если возникают какие-то сомнения в их происхождении и использовании. На иностранных граждан возлагается ответственность доказать, что эти деньги имеют законное происхождение, и эти граждане ими законно распоряжаются. Этот доклад дает предлог, чтобы подобраться к этим деньгам. Я бы это еще связал с новостью о том, что известному российскому бизнесмену (Роману) Абрамовичу пока не продлили британскую визу. То есть тем самым хотят показать, что никаких табу здесь нет, и, несмотря на долгие сроки пребывания, участие в британском бизнесе, в общественной жизни, такие меры будут приниматься. Поэтому я думаю, что этот доклад – это еще один инструмент по отыманию денег", — сказал Владимир Оленченко.

Издание The Bell со ссылкой на источники в окружении российского бизнесмена ранее сообщило, что Роману Абрамовичу не продлили британскую визу. Другой источник, на который ссылается The Bell, утверждает, что официального отказа в выдаче новой визы не поступало, власти Британии продолжают рассматривать документы Абрамовича.

Об этом же рассказал РИА Новости источник из окружения российского бизнесмена: по его словам, Великобритания не отказывала Роману Абрамовичу в выдаче инвестиционной визы, речь идет о затянувшейся процедуре продления.



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