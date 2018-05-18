Политолог о "Северном потоке-2": РФ выступает как драйвер сотрудничества

"Северный поток-2" открыт для участия других стран, заявил Владимир Путин после встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Политолог Илья Гращенков в эфире радио Sputnik высказал мнение, что эти слова можно отнести ко всем энергетическим проектам РФ.

"Северный поток-2" открыт для участия других стран, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции в Сочи по итогам встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Он подчеркнул, что Россия считает проект выгодным и будет за него бороться.

"Проект открыт для участия в нем других партнеров, не только тех, которые сегодня там участвуют", – добавил Путин.

Президент призвал не политизировать проект строительства газопровода, поскольку Россия относится к нему как к исключительно экономическому. При этом глава государства уточнил, что запуск трубопровода не предполагает прекращения транзита российского газа через Украину в ЕС, он продолжится при экономической целесообразности.

Меркель согласилась с Путиным и подтвердила, что Германия тоже рассматривает "Северный поток-2" как коммерческий проект. Тем не менее в нем есть и другие составляющие, отметила канцлер. Исходя из этого, по ее словам, стоит подумать над гарантиями для Украины.

Руководитель Центра развития региональной политики Илья Гращенков в эфире радио Sputnik высказал мнение, что слова президента России еще раз демонстрируют, что Россия открыта к взаимовыгодному сотрудничеству в энергетической сфере без каких-либо ограничений.

"Я думаю, это можно считать напоминанием о том, что Россия открыта к сотрудничеству по всем своим трубопроводным проектам, это связано и с "Северным потоком-2", и с другими проектами. То есть Россия готова осуществлять поставки энергетических ресурсов всем странам, которые в этом заинтересованы, без каких-либо ограничений. Если нет политических преград, которые мы видели – как, например, попытка давления со стороны США на Германию с целью отказа от участия в "Северном потоке-2" – то никаких проблем нет. Что касается Европы, то мы видим, что она, как обычно, прагматична в своих решениях, то есть "Северный поток-2" гораздо важнее для нее, чем некая сиюминутная политическая выгода, связанная с санкционным давлением на Россию. И, я полагаю, призыв к участию в проекте еще раз демонстрирует, что Россия открыта к сотрудничеству со всеми желающими. Мне кажется, это очень хороший показатель того, что Россия не замыкается в себе, а наоборот, выступает в качестве такого драйвера мирового сотрудничества", – сказал Илья Гращенков.

В рамках проекта "Северный поток-2" предполагается построить две нитки газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком".

Европейские партнеры – Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall – обязались профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50 процентов. "Газпром" предоставит другую половину средств.

Против проекта выступают несколько государств, в частности Украина и США. Киев боится потерять доходы от транзита российского топлива, а Вашингтон намерен поставлять в Европу свой сжиженный природный газ.