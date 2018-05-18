Юрист: победа России над Украиной в ВТО – начало новой тенденции

Всемирная торговая организация признала нарушения, допущенные Украиной при введении пошлин в отношении аммиачной селитры из России, сообщили СМИ. Специалист по международному праву Мария Ярмуш в эфире радио Sputnik прокомментировала эту новость.

Арбитраж Всемирной торговой организации (ВТО) признал нарушения, допущенные Украиной при проведении антидемпингового расследования в отношении аммиачной селитры из России. Об этом пишет украинское издание "Европейская правда" со ссылкой на источники, близкие к правительству Украины.

По данным собеседников издания, ВТО уже направила украинской стороне предварительный текст решения.

Официальная публикация этого документа на сайте ВТО должна произойти в ближайшие недели. После этого решение будет считаться вступившим в силу и обязательным к исполнению. До официальной публикации сторонам запрещено комментировать дело.

Антидемпинговые пошлины на российскую аммиачную селитру были введены Киевом в 2014 году. В 2017 году ввели дополнительные пошлины против российского карбамида и карбамидно-аммиачной смеси. Россия обжаловала украинское решение сразу после введения первых ограничений.

Как отмечает "Европейская правда", установление этих пошлин многие считали подыгрыванием олигарху Дмитрию Фирташу, монополизировавшему украинское производство азотных удобрений.

Это первый случай выигрыша России в споре с Украиной в рамках ВТО, пишет издание.

Адвокат, специалист по международному праву Мария Ярмуш в эфире радио Sputnik прокомментировала ситуацию.

"Победа Российской Федерации в споре против Украины о признании антидемпинговых пошлин на аммиачную селитру не соответствующими правилам ВТО свидетельствует о том, что Россия – сильная сторона в состязательном процессе, которая может аргументировать и доказывать свою правоту. И, основываясь на законодательных актах и существующих международных правилах, побеждать противников. В частности, Украину, споры с которой в последние годы рассматривались в международных инстанциях скорее под политическим углом, нежели с правовой точки зрения. Мы знаем, что в других арбитражных спорах случалось, что политический аспект перетягивал, и бывало, что принимались явно неправомерные решения. В данном случае я считаю, что это хорошее начало, что это начало новой тенденции, когда наши споры с Украиной будут рассматриваться справедливо, основываясь на фактах и невзирая ни на какие политические аспекты", – сказала Мария Ярмуш.

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