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Эксперт: в новом кабмине – "сверхсильная линия финансового контроля"

18:1818.05.2018
(обновлено: 18:21 18.05.2018)
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© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкДом Правительства РФДом Правительства РФ
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Президент Владимир Путин одобрил представленные премьером Дмитрием Медведевым кандидатуры на посты вице-премьеров и министров. Изменения в составе правительства прокомментировал в эфире радио Sputnik политолог Алексей Зудин.

Президент РФ Владимир Путин одобрил представленные премьером Дмитрием Медведевым кандидатуры на посты вице-премьеров и министров.

Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время встречи. 15 мая 2018
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Встреча прошла в резиденции российского президента Бочаров Ручей. Путин отметил, что обсудил с Медведевым все кандидатуры еще с утра в предварительном порядке.

"Люди известные, с хорошим опытом работы, хорошо зарекомендовавшие себя", – подчеркнул президент.

Первым вице-премьером стал Антон Силуанов. Заместителями председателя правительства также назначили Татьяну Голикову, Алексея Гордеева, Дмитрия Козака, Виталия Мутко, Юрия Борисова, Ольгу Голодец, Максима Акимова, Юрия Трутнева и Константина Чуйченко.

Избранный президент РФ Владимир Путин во время церемонии инаугурации в Кремле. 7 мая 2018
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Силуанов в ранге первого вице-премьера будет курировать финансово-экономический блок, Голикова – соцблок, Гордеев – АПК, Козак –  промышленность и энергетику, Мутко – строительство, Борисов – ОПК, Голодец – культуру и спорт, Акимов – цифровую экономику, транспорт и связь.

Персональный состав российского правительства уже обновился на сайте кабмина.

Изменения в составе правительства прокомментировал в эфире радио Sputnik политолог, член экспертного совета Института социально-экономических и политических исследований Алексей Зудин. 

"На наших глазах разрешилась центральная политическая интрига: появилась ясность по поводу нового состава правительства – не только в плане функционала, но и в плане кадрового состава. Подтвердились многие предварительные предположения, что на министерском уровне обновление будет, но довольно осторожным. И это действительно так, если говорить о количественном соотношении "старых" и "новых" людей… У нас много говорят о социальных лифтах, а в данном случае можно говорить о политических лифтах, потому что приход в состав правительства сразу двух губернаторов четко обозначает карьерную лестницу для первых лиц регионов. Это шаг к повышению внутренней связности российских элит. Постом губернатора карьера не заканчивается: если человек добивается успехов, то ему есть куда расти и стремиться. Это важно для мотивации", – отметил Алексей Зудин. 

По его мнению, в новом составе правительства выстраивается "сверхсильная линия финансового контроля". 

"В отношении того, как будет себя вести Антон Силуанов, у многих есть уверенность. Силуанов в правительстве давно, у него сложившаяся репутация. Его превращение в первого вице-премьера с сохранением контроля над Минфином – важный знаковый шаг. И этот шаг становится еще более сильным, учитывая, что вице-премьером по крайне важной социальной сфере становится госпожа Голикова, которая очень эффективно работала в Счетной палате. Выстраивается сверхсильная линия финансового контроля, и она будет в значительной степени определять работу нового правительства, на проекты которого предполагается расходование триллионов рублей. Здесь необходим будет, конечно, очень жесткий финансовый контроль. И здесь будут очень нужны такие люди как Силуанов и Голикова, которые умеют правильно считать деньги, следить и оценивать, как эти деньги расходуются и как должны расходоваться", – сказал Алексей Зудин.

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