РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Сказано в эфире

Эксперт: между ЕС и США из-за санкций по Ирану "разворачивается коллизия"

17:2818.05.2018
(обновлено: 17:31 18.05.2018)
0520
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкФлаги США и Европейского советаФлаги США и Европейского совета
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Евросоюз запустил процедуру блокировки от возможных санкций США по Ирану. В эфире радио Sputnik эксперт Владимир Брутер прокомментировал европейский план защитных мер.

Еврокомиссия обнародовала план защитных мер от возможных санкций США по Ирану. В пятницу, 18 мая, запустили процедуру обновления закона 1996 года, призванную блокировать последствия новых ограничительных мер для европейских компаний.

Доллары и евро. Архивное фото
© AP Photo / Martin Meissner
Аналитик объяснил, чем чреват отказ Ирана и ЕС от взаиморасчетов в долларах

Евросоюз принимал "блокирующее постановление" только один раз за всю историю своего существования – в ноябре 1996 года, в качестве ответа на экстерриториальные экономические санкции США против Кубы. В том же году мера распространилась на принятые Вашингтоном ограничения против Ирана и Ливии.

"Блокирующий закон" запрещает европейским компаниям соблюдать экстерриториальные последствия санкций США; позволяет взыскивать убытки, вытекающие из таких санкций; сводит на нет действие в ЕС любых решений иностранных судов, основанных на санкциях.

"Цель состоит в том, чтобы эта мера вступила в силу до 6 августа 2018 года, когда вступит в силу первая партия санкций США", – говорится в пояснительной записке к плану.

Верховный представитель ЕС по внешней политике Федерика Могерини на саммите ЕС в Брюсселе. 22 марта 2018
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Эксперт прокомментировал заявление Могерини по иранской ядерной сделке

Кроме того, ЕК устранит препятствия для принятия Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) решений "в рамках бюджетных гарантий ЕС" о финансировании деятельности за пределами ЕС в Иране.

"Это позволит ЕИБ поддержать инвестиции ЕС в Иран и может быть полезно, в частности, для малых и средних компаний. Все соответствующие правила и процедуры будут применяться к отдельным финансовым операциям", – пояснили в Брюсселе.

ЕК также предлагает разработать банковские механизмы, которые позволили бы Ирану получать доходы, связанные с нефтью. Это может сработать в случае введения США санкций против европейских организаций, участвующих в "нефтяных" сделках.

Президент США Дональд Трамп объявил о расторжении ядерной сделки с Ираном. 8 мая 2018
© REUTERS / Jonathan Ernst
Трамп против "МММ", или Как скоро США поставят Европу Ираком

"Евротройка" – Франция, Германия, Великобритания – и Иран договорились разработать программу поддержки и укрепления экономических связей в ответ на выход США из соглашения по ядерной сделке.

В начале мая американский лидер объявил о выходе страны из соглашения по атому и распорядился немедленно начать восстановление санкций против Ирана.

В эфире радио Sputnik эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер прокомментировал европейский план защитных мер. 

"Если бы все можно было так просто решить… Вопрос в том, что США имеют гораздо больше возможностей влиять на европейскую экономику, чем Европа – на американскую. Это и есть самая большая проблема, и не понятно, как далеко могут зайти Европа и США. Очевидно, что Трамп хотел бы договориться на своих условиях, а Европа хотела бы, в принципе, ничего не менять, а если и менять, то очень незначительно и в каких-то деталях. Такого рода коллизия будет и дальше разворачиваться. В таком случае обычно побеждает либо временное соглашение – что называется "худой мир", либо тот, кто сильнее. Пока не очевидно, как будут развиваться события. Можно сказать только, что отношения между США и Европой заметно ухудшились. И в первую очередь они ухудшились между США и Германией. И этот процесс будет происходить и дальше. Визит (канцлера Германии Ангелы) Меркель в Сочи – из той же серии. Она понимает, что ей надо искать поддержку в Москве", – сказал Владимир Брутер.

У радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.

Комментировать
Сказано в эфире
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена