Эксперт: между ЕС и США из-за санкций по Ирану "разворачивается коллизия"

Евросоюз запустил процедуру блокировки от возможных санкций США по Ирану. В эфире радио Sputnik эксперт Владимир Брутер прокомментировал европейский план защитных мер.

Еврокомиссия обнародовала план защитных мер от возможных санкций США по Ирану. В пятницу, 18 мая, запустили процедуру обновления закона 1996 года, призванную блокировать последствия новых ограничительных мер для европейских компаний.

Евросоюз принимал "блокирующее постановление" только один раз за всю историю своего существования – в ноябре 1996 года, в качестве ответа на экстерриториальные экономические санкции США против Кубы. В том же году мера распространилась на принятые Вашингтоном ограничения против Ирана и Ливии.

"Блокирующий закон" запрещает европейским компаниям соблюдать экстерриториальные последствия санкций США; позволяет взыскивать убытки, вытекающие из таких санкций; сводит на нет действие в ЕС любых решений иностранных судов, основанных на санкциях.

"Цель состоит в том, чтобы эта мера вступила в силу до 6 августа 2018 года, когда вступит в силу первая партия санкций США", – говорится в пояснительной записке к плану.

Кроме того, ЕК устранит препятствия для принятия Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) решений "в рамках бюджетных гарантий ЕС" о финансировании деятельности за пределами ЕС в Иране.

"Это позволит ЕИБ поддержать инвестиции ЕС в Иран и может быть полезно, в частности, для малых и средних компаний. Все соответствующие правила и процедуры будут применяться к отдельным финансовым операциям", – пояснили в Брюсселе.

ЕК также предлагает разработать банковские механизмы, которые позволили бы Ирану получать доходы, связанные с нефтью. Это может сработать в случае введения США санкций против европейских организаций, участвующих в "нефтяных" сделках.

"Евротройка" – Франция, Германия, Великобритания – и Иран договорились разработать программу поддержки и укрепления экономических связей в ответ на выход США из соглашения по ядерной сделке.

В начале мая американский лидер объявил о выходе страны из соглашения по атому и распорядился немедленно начать восстановление санкций против Ирана.

В эфире радио Sputnik эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер прокомментировал европейский план защитных мер.

"Если бы все можно было так просто решить… Вопрос в том, что США имеют гораздо больше возможностей влиять на европейскую экономику, чем Европа – на американскую. Это и есть самая большая проблема, и не понятно, как далеко могут зайти Европа и США. Очевидно, что Трамп хотел бы договориться на своих условиях, а Европа хотела бы, в принципе, ничего не менять, а если и менять, то очень незначительно и в каких-то деталях. Такого рода коллизия будет и дальше разворачиваться. В таком случае обычно побеждает либо временное соглашение – что называется "худой мир", либо тот, кто сильнее. Пока не очевидно, как будут развиваться события. Можно сказать только, что отношения между США и Европой заметно ухудшились. И в первую очередь они ухудшились между США и Германией. И этот процесс будет происходить и дальше. Визит (канцлера Германии Ангелы) Меркель в Сочи – из той же серии. Она понимает, что ей надо искать поддержку в Москве", – сказал Владимир Брутер.

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