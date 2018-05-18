Эксперт по химоружию рассказал, каким образом могли вылечить Скрипалей

В Британии сообщили, что Сергей Скрипаль, пострадавший в марте от отравления, покинул больницу. Эксперт по химоружию, бывший инспектор ООН по Ираку Антон Уткин в эфире радио Sputnik высказал мнение, что чудом выздоровление Скрипаля считать вряд ли стоит.

Столичная полиция Лондона продолжает расследование инцидента с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери, говорится в переданном в РИА Новости сообщении Скотланд-Ярда.

"Следователи из контртеррористической полицейской сети продолжают расследовать попытку покушения на Сергея и Юлию Скрипалей, произошедшую в марте нынешнего года", – говорится в заявлении полиции.

Скрипаля и его дочь Юлию нашли отравленными в Солсбери 4 марта. Это спровоцировало крупный международный скандал. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом A-234 причастна Москва, Россия это категорически отрицает.

Полиция отмечает, что состояние Скрипалей улучшается. "Состояние обоих улучшается, и мы рады, что теперь господин Скрипаль выписан из больницы, о чем объявила сегодня утром Национальная служба здравоохранения. В интересах безопасности Сергея и Юлии Скрипалей мы не будем обсуждать принятые меры по их защите и безопасности", – отмечается в сообщении.

Ранее управление здравоохранения региона, где проживают Скрипали, сообщило, что "Скрипаль чувствует себя достаточно хорошо, чтобы быть выписанным из больницы". В ведомстве не уточнили, где находится Сергей Скрипаль и будет ли он в дальнейшем проходить лечение.

"Все выписанные пациенты имеют право на сохранение конфиденциальности. Это ставит нас перед ограничениями на предоставление деталей пройденного ими лечения", – отметили в управлении.

Дочь Скрипаля Юлия, которая пострадала от действия яда не так сильно, покинула больницу в апреле. При этом британские власти не разрешают российским дипломатам увидеться с ними.

Эксперт по химическому оружию, бывший инспектор ООН по Ираку Антон Уткин в эфире радио Sputnik рассказал как, по его мнению, могли лечить Юлию и Сергея Скрипалей. Он отметил, что процедура лечения пострадавших от нервно-паралитических веществ хорошо известна медикам во всем мире: ведь речь идет о группе химических соединений, широко применяемых, в том числе, в быту и в сельском хозяйстве.

"По большому счету, на первом этапе лечения не очень важно, какое именно нервно-паралитическое вещество попало в организм. Если врач не знает точные характеристики этого вещества, то сразу вводится общий антидот в виде атропина. Он гарантированно будет работать на первом этапе против любого нервно-паралитического вещества. А вот уже потом, на втором этапе нужно подбирать специфические антидоты. Но даже если точно подобрать специфический антидот не получится, то атропиновая терапия в сочетании с активным поддержанием жизнедеятельности (искусственная вентиляция легких и так далее) может дать положительный эффект. Что именно было применено в случае со Скрипалями – нам почему-то не говорят, но в любом случае мы знаем, что это сработало. Врачей можно поздравить, однако чудом это считать вряд ли стоит. Потому что нет ни малейших оснований считать вещество, которое попало в организм Скрипалей, каким-то страшным химическим супероружием", – сказал Антон Уткин.

Он объяснил, почему, по его мнению, нельзя именовать боевым отравляющим веществом соединение A-234, которым, как сообщается, были отравлены Скрипали.

"Британская сторона назвала A-234 "боевым отравляющим веществом". Вопрос: откуда они это взяли? На Западе вещества этого ряда производились, по крайней мере, после 1998 года, когда их спектры появились в национальной спектральной базе США, которую они выпускали для промышленности… Фосфорорганические вещества приблизительно той же структуры, что у A-234 – такие как распространенные повсеместно хлорофос, карбофос и другие – все обладают нервно-паралитическими свойствами. Как и то самое вещество A-234, которое британцы называют "Новичком". Но токсичность вещества и его боевое применение – это разные вещи. А британская сторона с самого начала употребляла термин "боевое отравляющее вещество" – видимо, чтобы усилить психологический эффект. Дескать, смотрите, на нашей территории применено страшное оружие массового уничтожения. На самом деле нет ни малейших оснований именовать таким образом то вещество, которым, как предполагается, были отравлены Скрипали. Ведь если кто-то в Англии пойдет в магазин, купит там банку хлорофоса и подсыплет в пищу родственнику, то это будет квалифицировано как серьезное уголовное преступление – но никак не как применение боевого отравляющего вещества. А вот если вы тот же самый хлорофос распылите над полем боя – то это уже будет тот самый случай. Так это трактует конвенция о запрещении химического оружия", – рассказал Антон Уткин.

Из-за "дела Скрипаля" Лондон выслал 23 российских дипломатов. Британию поддержали ряд стран Евросоюза, США и некоторые другие государства. На высылку дипломатов Россия ответила зеркальными мерами.

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