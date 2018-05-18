Иммунолог оценил прогнозы о скорой неизлечимой эпидемии

Ученые предсказали скорую и неизлечимую эпидемию от грибковой инфекции. В эфире радио Sputnik врач-иммунолог Владислав Жемчугов рассказал, в чем, по его мнению, можно найти спасение.

Невосприимчивый к лечению грибок может в скором времени привести к эпидемии, которая будет уничтожать растения, животных и людей. Об этом свидетельствует совместное исследование ученых из Имперского колледжа Лондона и Эксетерского университета, результаты которого опубликованы в научном журнале Science.

Согласно выводам специалистов, грибок вскоре может превратиться в подобие устойчивых к антибиотикам "супербактерий" и приобрести невосприимчивость к противогрибковым препаратам, которыми нередко злоупотребляют в медицине и сельском хозяйстве. В частности, этому способствует регулярное применение препаратов для лечения грибкового стоматита, эпидермофитии стоп, дерматофитии и онихомикоза.

При этом ученые отмечают, что угроза недооценена и вскоре даст о себе знать. По их словам, препараты уничтожают лишь слабые культуры грибков, а сильные выживают и эволюционируют, приобретая неуязвимость к противогрибковым препаратам. В связи с этим специалисты призывают к разработке средств, способных противостоять этой угрозе.

Исследователи также утверждают, что грибковые инфекции уносят больше жизней, чем рак молочной железы и малярия. Помимо этого, по их данным, смертность от болезней, вызванных грибками, сравнима со смертностью от туберкулеза и СПИДа.

В эфире радио Sputnik доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов прокомментировал эти выводы.

"Мне кажется, что это очередная "пугалка". Конечно, устойчивость микроорганизмов к антибиотикам – это большая проблема. В сельском хозяйстве антибиотики применяют для профилактики заболеваний у животных. Все это попадает в воду и вызывает устойчивость бактерий к антибиотикам. Поэтому вероятность появления устойчивых форм очень большая. Грибки – это тоже микроорганизмы. Соответственно, возможно появление грибков, которые будут устойчивы к противогрибковым препаратам. Но опасны ли они будут для людей – это большой вопрос, потому что все известные патогенные грибы к здоровому человеку, как говорится, не пристают. Иммунная система здорового человека в состоянии с ними справляться. Но для ослабленных людей, у которых, например, СПИД, туберкулез, онкология, тяжелые послеоперационные состояния, грибки всегда были опасны. Я считаю, что лечить надо меньше всего антибактериальными и антигрибковыми препаратами, а стараться способствовать восстановлению защитных сил самого организма. Это – главное", – сказал Владислав Жемчугов.

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