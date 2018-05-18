"Национализм в крайней стадии маразма". Военный эксперт о "танке-вышиванке"

На Украине создали вышиванку в качестве визитки Харьковского завода имени Малышева, выпускающего танки "Оплот". В эфире радио Sputnik военный эксперт Виктор Баранец назвал происходящее фарсом.

Харьковский завод имени Малышева в День вышиванки презентовал желто-голубой баннер с вышитым изображением танка "Оплот". Как рассказали "Укринформу" на предприятии, инициативу создать необычную визитку завода поддержал гендиректор Александр Хлань.

Площадь желто-голубого полотна, символизирующего флаг Украины, – шесть квадратных метров. "Полотно расшито аутентичными узорами, причем количество стежков – до трех миллионов, из них полтора миллиона пошло на силуэт боевой машины, 75 тысяч – на вышитое название и логотип завода, примерно столько же – на изображение ствола танка", – рассказали на заводе.

Баннер сделали на Харьковской фабрике художественных изделий из прочного и устойчивого к непогоде материала. Отныне его будут устанавливать на заводе ко всем праздничным датам.

"Вышиванка – это символ и традиции украинской культуры, и сам праздник вышиванки символизирует единство нашего народа, – приводятся слова Хланя на сайте завода. – Поэтому мы решили создать полотно с изображением вышитого танка как визитку продукции нашего предприятия, совместить современность с национальной традицией".

В эфире радио Sputnik военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец высказал мнение, что танк "Оплот" – это не та машина, которую можно популяризировать подобным образом.

"Похоже, что украинский национализм переходит в крайнюю стадию маразма. Чего только ни придумают некоторые украинцы, дабы лишний раз подчеркнуть свою украинскость. Но кроме смеха эта танковая вышиванка ничего не вызывает. Мы прекрасно понимаем, что танк "Оплот" – это не та машина, которую можно популяризировать. Эта машина имеет очень посредственную репутацию. Некоторые страны, поначалу подписав контракт на "Оплот", от него отказались: остались без впечатлений от танка в Пакистане, Малайзия отвернулась от него. Наверное, армия Украины должна гордиться не своим ржавым железом, не тем, что ВПК страны находится в развале, и не тем, что их министр обороны и президент зачастую брешут народу о каких-то уникальных тактико-технических характеристиках украинских вооружений", – сказал Виктор Баранец.

По его словам, ситуация с "танком-вышиванкой" является фарсом.

"Я наблюдаю за этим украинским фарсом много лет. Отсутствие военно-технического прогресса на Украине, отсутствие здравомыслия в военной политике зачастую компенсируется какими-то пустяками, как в данном случае с вышиванками. И я удивлен, что президент Украины не додумался снабдить украинских военнослужащих трусами с вышиванкой. Это был бы апофеоз украинской военной политики", – отметил военный эксперт.

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