Эксперт: Порошенко вбил последний гвоздь в гроб промышленности Украины

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о введении принятых СНБО антироссийских санкций. Эксперт Эдуард Попов в эфире радио Sputnik назвал главную, по его мнению, цель такого решения.

Украинский президент Петр Порошенко подписал указ о введении в действие санкций против российских бизнесменов, принятых Советом национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).

СНБО 2 мая расширил санкции в отношении российских юридических и физических лиц, а также продлил действие ограничительных мер, введенных в предыдущие годы. Как ранее сообщала пресс-служба СНБО, введены санкции в отношении лиц, которые "причастны к информационной и киберагрессии" против Украины, противоправным действиям против граждан Украины, которые арестованы в РФ, а также санкции против депутатов Государственной Думы и членов Совета Федерации. Кроме того, по решению СНБО продлено действие санкций, примененных в предыдущие годы.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 мая 2018 "О применении и отмене персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)"", – говорится в указе, опубликованном на сайте президента Украины.

Директор Центра общественного и информационного сотрудничества "Европа" Эдуард Попов в эфире радио Sputnik рассказал, в чем, по его мнению, заключается главная цель данного решения.

"Думаю, что Петр Порошенко, подписывая этот документ, в первую очередь думает о том, чтобы понравиться американским покровителям, которые сейчас находятся в сложных отношениях со своим главным союзником – ЕС. Где американские санкции отнюдь не с восторгом воспринимаются, а, наоборот, раздается все больше голосов в пользу их отмены или, по крайней мере, их смягчения. Поэтому, я думаю, Порошенко в данном случае рассчитывает на дальнейшую помощь Украине – прежде всего, финансовую. И второе, на что он рассчитывает – это на принятие Украины в НАТО, после чего открывается гипотетическая возможность попасть и в Евросоюз. Вот в чем, на мой взгляд, заключается главная цель Порошенко", – сказал Эдуард Попов.

По его словам, санкциями против России Киев лишь наносит вред собственным производителям.

"Я напомню, что в этом году очень резко вырос товарооборот между Россией и Украиной. Несмотря на все санкции, Россия и Украина продолжают активно торговать друг с другом. И Россия все еще является для Украины очень ценным партнером в том отношении, что покупает у Украины продукцию ее промышленных предприятий, в то время, как торговля (Украины – ред.) с Европой ведется, по большей части, сырьем. В этом смысле Россия поддерживает хоть на каком-то плаву остатки украинской индустрии. Поэтому тот документ, который сегодня подписал Порошенко, будет дальше вбивать последний гвоздь в крышку гроба украинской промышленности. Этот документ вреден, прежде всего, украинским производителям, которые будут "благодарить" Порошенко за желание угодить Западу", – заключил эксперт.

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