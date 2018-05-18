Мнение: ВСУ сами не знают, сколько заложили минных полей в Донбассе

В ДНР сообщили о гибели военнослужащих НАТО на минном поле в Донбассе. В эфире радио Sputnik политолог Владимир Киреев высказал мнение, что точных планов минных полей на Донбассе у украинских военных, по сути, никогда не было.

Военнослужащие НАТО подорвались на минном поле в районе подконтрольной Киеву Авдеевки, три человека погибли, заявил в четверг, 17 мая, источник в оперативном командовании самопровозглашенной ДНР.

"По данным нашей разведки, сегодня в ходе посещения натовскими военнослужащими линии боевого соприкосновения в сопровождении украинских силовиков в районе Авдеевки, командование ВСУ целенаправленно завело гостей на свое минное поле, где автомобиль с иностранцами подорвался на мине", — заявил источник в командовании ДНР.

Он отметил, что погибли трое военнослужащих из Канады, двое из США получили ранения. "Также имеется информация о ранении трех сопровождавших из числа украинских силовиков", — добавил источник в командовании ДНР.

В эфире радио Sputnik политолог Владимир Киреев высказал мнение, что в ВСУ подчас сами не знают о наличии минных полей на подконтрольной территории.

"В течение 2014-2016 годов на востоке Украины воевали все, кто хотел. Это были самые разномастные объединения: территориальные батальоны, националистические группировки, джентльмены удачи разного типа, разбойничьи команды, которые грабили местное население под видом участия в военных действиях. И у ВСУ планов минных полей в полном объеме, конечно, никогда не было. Сами ВСУ были дезорганизованы на тот момент, и те минные поля, которые ставили они сами, вполне могут быть не отмечены на картах, либо быть отмечены неправильно. Тем более что ВСУ не способны были контролировать и не знали, чем занимались все остальные группировки, которые не состояли непосредственно у них на службе и не состояли с командованием АТО в непосредственном контакте. Этих минных полей там огромное количество. И это большая проблема для местных жителей, потому что непонятно, сколько там мин, и кто все это будет разминировать", — сказал Владимир Киреев.

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