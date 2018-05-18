"Мы потеряли брата". Донецкий аналитик о гибели командира "Пятнашки"

В ДНР погиб командир батальона "Пятнашка" Олег Мамиев. В эфире радио Sputnik политический аналитик Роман Манекин, лично знавший "Мамая", назвал его гибель огромной утратой для всех в республике.

В самопровозглашенной Донецкой народной республике погиб командир батальона "Пятнашка" Олег Мамиев с позывным "Мамай". Об этом на своей странице в соцсети "ВКонтакте" сообщило движение "Союз добровольцев Донбасса", членом правления которого был Мамиев.

"Он погиб как герой, на своем боевом посту", – говорится в сообщении.

Мамиев приехал в Донбасс из Осетии вскоре после госпереворота в Киеве. Он воевал в подразделении "Восток", участвовал во многих боевых операциях. Перейдя в интербригаду "Пятнашка", Мамиев вскоре стал ее командиром. Это подразделение, как отмечается, несло службу на одном из самых опасных направлений – на окраине Донецка.

Мамиев был награжден высшими наградами ДНР.

В эфире радио Sputnik политический аналитик, житель Донецка Роман Манекин, лично знавший Олега Мамиева, отметил, что это огромная утрата для всех в республике.

"Это большая трагедия – мы потеряли своего товарища, своего друга, своего брата. Человека, который, рискуя жизнью, с первых дней стоял на защите Донецкой народной республики. Человека, который оставил свой дом в Осетии для того, чтобы защитить нашу общую идею в Донбассе. Прерывается голос, когда говоришь на эту тему, но четко осознаешь, что эта потеря – наряду с потерей Михаила Толстых (Гиви), Арсена Павлова (Моторолы). Это человек из этой когорты", – сказал Роман Манекин.

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации обсуждается, в том числе, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между конфликтующими сторонами продолжаются перестрелки.

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