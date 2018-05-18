Пойдут ли США на санкции против "Северного потока-2"? Мнение аналитика

В Берлине ответили США на угрозу ввести санкции против "Северного потока-2". В эфире радио Sputnik аналитик Роман Ткачук высказал мнение о том, удастся ли Вашингтону повлиять на реализацию проекта.

Гипотетический отказ Берлина от "Северного потока-2" не гарантирует рост импорта сжиженного газа из США, заявил министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер.

"США ищут рынки сбыта. Мы с пониманием относимся к этому и готовы позаботиться о том, чтобы этот газ проще доходил до Германии. Но в настоящее время он остается значительно более дорогим, чем газ, который поставляется по трубопроводу", – заявил министр в прямом эфире телеканала ARD.

Альтмайер добавил, что если США ставят во главу угла собственные экономические интересы, они должны быть готовы к тому, что европейцы поступают аналогичным образом.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на заместителя помощника госсекретаря США Сандру Оудкирк сообщило, что в случае дальнейшего развития "Северного потока-2" Вашингтон может рассмотреть ответные меры в рамках закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций". Оудкирк объяснила позицию США тем, что строительство газопровода усилит зависимость Европы от российского газа.

В эфире радио Sputnik старший аналитик инвестиционной компании "Альпари" Роман Ткачук высказал мнение, что даже угрозы США вряд ли могут повлиять на реализацию проекта.

"Дело в том, что Германии выгодна реализация "Северного потока-2", так как это усилит ее влияние как газового хаба в Европе. В открытую Германия не говорит о поддержке проекта, но в реальности она активно его лоббирует и противостоит, в том числе, давлению США. Отмечу, что предложения США нарастить поставки сжиженного газа в любом случае не смогут полностью обеспечить потребности Европы в газе. Кроме того, инфраструктура в Европе не готова к этому, да и газ, учитывая стоимость перевозки, дороже по сравнению с трубным. Поэтому пока нет альтернативы российскому газу. На мой взгляд, точка невозврата по реализации "Северного потока-2" уже пройдена, вряд ли что-то может значимо повлиять на реализацию этого проекта. Если США введут санкции в отношении компаний, которые занимаются этим проектом, то это уже будет открытая финансовая война в отношении России. Думаю, что США не пойдут на это, учитывая и позицию Германии", – сказал Роман Ткачук.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком".

Компания-оператор проекта Nord Stream 2 AG уже получила разрешения, необходимые для строительства участка морского газопровода в территориальных водах Германии и приемного терминала в этой стране. Разрешения также выдала Финляндия.

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