"Закон джунглей". Эксперт о словах Трампа про "ливийский сценарий" в КНДР

Госдеп не комментирует слова президента США Дональда Трампа о "ливийском варианте" в отношении КНДР. В эфире радио Sputnik эксперт Владимир Колотов отметил, что заявления Вашингтона часто противоречат друг другу.

Госдепартамент не комментирует слова президента США Дональда Трампа о "ливийском варианте" со свержением власти в КНДР, заявила официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Хезер Науэрт.

"Наша модель – денуклеаризация, мы по-прежнему ей привержены", – сказала Науэрт.

Трамп ранее заявил, что "ливийский сценарий" в отношении КНДР невозможен, но несколькими минутами позднее все же допустил подобное развитие событий, "если мы не договоримся".

В эфире радио Sputnik директор Института Хо Ши Мина, профессор СПбГУ Владимир Колотов предположил, какому из этих заявлений стоит верить.

"События последних лет говорят о том, что Соединенным Штатам вообще нельзя верить, прежде всего, в области обороны и безопасности. Потому что именно США бомбили Югославию, не имея на это совершенно никаких прав, они вторглись в Ирак под надуманным предлогом, они свергли (ливийского лидера Муаммара) Каддафи, они в настоящее время пытаются свергнуть президента Сирии, США в одностороннем порядке под надуманным предлогом вышли из соглашения по иранской ядерной программе. Поэтому в данном случае я вообще не очень понимаю, о чем можно говорить с таким партнером. США полностью разрушили систему международного права, и сейчас на международной арене господствует "закон джунглей", что ведет к гонке вооружений со всеми вытекающими отсюда последствиями. Какие бы заявления они ни делали, в любой момент они от них могут отказаться. И это – основное правило современной ситуации. Из этого и надо исходить", – сказал Владимир Колотов.

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