Военный эксперт: настало время использовать самолет Ту-160 по назначению

В Минобороны РФ заявили о расширении географии полетов сверхзвуковых самолетов. Военный эксперт Александр Жилин в эфире радио Sputnik прокомментировал планы по применению сверхзвуковых ракетоносцев Ту-160 для усиления защиты Арктики.

Россия расширяет международную географию полетов сверхзвуковых ракетоносцев, заявил в интервью газете "Красная звезда" командующий дальней авиацией ВКС Сергей Кобылаш после встречи с секретарем Совета безопасности Николаем Патрушевым.

В среду,16 мая, они обсудили развитие инфраструктуры базы в городе Энгельс Саратовской области, полеты по плану стратегического сдерживания в зонах национальных интересов России, вопросы борьбы с международным терроризмом.

"Полеты, которые выполнялись экипажами стратегических ракетоносцев на экватор, в Индонезию, говорят о том, что спектр задач увеличивается вместе с диапазоном тех направлений и аэродромов, на которых нам поставлена задача обозначить свое присутствие", – сказал Кобылаш.

По его словам, Россия усиливает защиту Арктики при помощи сверхзвуковых ракетоносцев Ту-160.

"В этом году планируем перелететь в Анадырь еще самолетами Ту-160. Сейчас Арктика имеет для нас стратегическое значение, поэтому мы осваиваем новые для себя аэродромы и изделия, которые позволят обеспечить безопасность страны со стороны морских границ и на этом направлении", – сказал он, добавив, что в прошлом году посадки в Анадыре и Воркуте впервые выполнили самолеты Ту-22М3.

В эфире радио Sputnik военный эксперт, руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности, полковник в отставке Александр Жилин прокомментировал планы применения сверхзвуковых ракетоносцев Ту-160 для усиления защиты Арктики.

"Эти самолеты по решению верховного главнокомандующего были доработаны. Фактически, они представляют собой новые авиационные комплексы широкого применения. Они прошли все испытания, и настало время использовать их по назначению. Что касается Арктики, то понятно, что наши противники будут пытаться "выжимать" Россию из этого региона, будут пытаться брать под контроль ресурсы. Мы не можем этого позволить, поэтому будем применять все имеющиеся силы и средства, чтобы защитить свое. Ту-160 – великолепный аппарат. С учетом того, что он может дозаправляться в воздухе, этот самолет может находиться круглые сутки на боевом дежурстве", – сказал Александр Жилин.

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