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Политолог о визите Меркель: есть самый животрепещущий вопрос для обсуждения

09:4518.05.2018
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© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель во время совместной пресс-конференции в Сочи. 2 мая 2017Президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель во время совместной пресс-конференции в Сочи. 2 мая 2017
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Владимир Путин проведет в Сочи переговоры с Ангелой Меркель. В эфире радио Sputnik политолог Михаил Смолин поделился мнением о том, какие вопросы, кроме тем глобальной политики, обсудят лидеры России и Германии.

Президент РФ Владимир Путин 18 мая проведет переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель в Сочи.

Накануне Меркель заявила, что обсудит с российским президентом иранское соглашение, Сирию и Украину.

"Конечно, я поговорю с ним об иранском соглашении, конечно, мы будем говорить о Сирии. Как всегда, мы поговорим также о вопросах Украины", — сказала Меркель, выступая на пресс-конференции в Болгарии.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков ранее также сообщал, что Путин и Меркель на переговорах в Сочи обсудят иранскую сделку, сирийское урегулирование и внутриукраинский кризис.

Немецкий бизнес ждет от встречи Меркель и Путина конкретных результатов, которые облегчат работу компаний, отмечал ранее глава Восточного комитета немецкой экономики Вольфганг Бюхеле.

В эфире радио Sputnik политолог, кандидат исторических наук Михаил Смолин отметил, что в связи с этим не избежать обсуждения ситуации вокруг строительства "Северного потока — 2".

"Я думаю, что будут обсуждать ситуацию вокруг "Северного потока – 2", потому что это, действительно, непосредственно касается и России, и Германии. Здесь давление осуществляется и на Германию, и через ее посредство на Россию. То есть это, может быть, самый животрепещущий конкретный вопрос. Я думаю, что здесь, конечно, между Путиным и Меркель будет самый прагматичный разговор, выверяющий выгоды сторон так, чтобы минимизировать "накат" с обещаниями санкций со стороны США", — сказал Михаил Смолин.

По его словам, немалое внимание стороны уделят вопросам глобальной политики.

"Ситуация, связанная с Ираном, очень важна и для Германии, и для России. Но, поскольку мы не собираемся выходить из этой сделки, никаких дополнительных санкций США на нас наложить не могут, поэтому здесь больше проблем видится со стороны Германии, которой (президент США Дональд) Трамп обещает санкции, если она не выйдет из сделки с Ираном. А по Сирии для Германии каких-то непреодолимых целей я не вижу. Думаю, эта тема не будет сильным противоречием в наших взаимоотношениях. И раз сама Меркель едет в Москву беседовать на эти темы, то она склонна выполнять все свои обязательства, которые ранее взяла и в отношении России, и в отношении Ирана. Здесь есть желание лично конкретизировать и утрясти вновь создавшуюся ситуацию из-за давления США", — считает Михаил Смолин.

У радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.

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