Политолог: арест Вышинского – это открытая война Киева против инакомыслия

Кирилл Вышинский во время заседания суда в Херсоне. 17 мая 2018

Кирилл Вышинский во время заседания суда в Херсоне. 17 мая 2018

Защита руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского опротестует помещение его под арест, сообщил адвокат журналиста. Политолог Олег Бондаренко в эфире радио Sputnik прокомментировал ситуацию.

Защита руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского опротестует помещение его под арест, сообщил его адвокат Андрей Доманский.

Ранее Херсонский городской суд постановил поместить Вышинского на 60 дней под стражу без определения залога.

"Да, (подадим) в апелляционный суд Херсонской области", – ответил Андрей Доманский на вопрос РИА Новости.

Сотрудники Службы безопасности Украины 15 мая ворвались в офис РИА Новости Украина в Киеве и провели обыск, который продолжался около восьми часов. Также во вторник был задержан в Киеве руководитель портала РИА Новости Украина Вышинский. Его подозревают в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене.

СБУ также провела обыск в квартире корреспондента РИА Новости на Украине Людмилы Лысенко. Кроме того, обыски прошли в квартире главы представительства РИА Новости на Украине Андрея Бородина. Лысенко и Бородина вызвали на допрос в СБУ.

В пятницу в центре Москвы перед зданием посольства Украины пройдет согласованная акция в поддержку журналистов РИА Новости и РИА Новости Украина.

Директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко в эфире радио Sputnik прокомментировал действия украинских правоохранителей.

"Это самая настоящая политическая провокация, очередная атака на свободу слова на Украине. Гражданина Украины, которым является Кирилл Вышинский, арестовывают и готовятся предъявить ему обвинение в государственной измене фактически лишь на основании того, что он многие годы возглавлял портал, являющийся информационным партнером российского новостного агентства. Это открытая война с альтернативным мнением и пример того, как ныне расправляются на Украине с инакомыслием", – отметил Олег Бондаренко.

Гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев заявил, что украинские власти должны немедленно освободить Вышинского и прекратить преследование СМИ. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян отметила, что ресурс РИА Новости Украина юридически не связан с МИА "Россия сегодня", но является информационным партнером агентства.

В МИД РФ назвали действия Киева в отношении РИА Новости Украина произволом. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле ожидают жесткой реакции международных организаций на действия СБУ.

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