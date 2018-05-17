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Эксперт оценил перспективы роста влияния США в Узбекистане

17:3217.05.2018
(обновлено: 17:36 17.05.2018)
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© Фото : официальный веб-сайт Президента Республики УзбекистанПрезидент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент США Дональд Трамп во время встречи. 16 мая 2018Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент США Дональд Трамп во время встречи. 16 мая 2018
© Фото : официальный веб-сайт Президента Республики Узбекистан
Президенты Узбекистана и США Шавкат Мирзиеев и Дональд Трамп заявили об углублении экономических связей. Эксперт Дмитрий Александров в эфире радио Sputnik отметил, что объемы подписанных в ходе визита контрактов довольно скромные.

Президенты Узбекистана и США Шавкат Мирзиеев и Дональд Трамп на встрече в Вашингтоне заявили об углублении экономического сотрудничества, компании двух стран подписали контракты на 4,8 миллиарда долларов, сообщила пресс-служба главы Узбекистана.

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© AFP 2018 / Romeo Gacad
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Мирзиеев 15-17 мая находится с первым официальным визитом в США.

"Во время визита между компаниями Узбекистана и США было подписано более 20 наиболее крупных контрактов, которые при их полноценной реализации составят сумму более 4,8 миллиарда долларов и могут способствовать сохранению 10 тысяч рабочих мест в США, a также открыть возможности для многомиллиардных контрактов с американскими компаниями в перспективе", – отметили в пресс-службе.

Глава МИД Индии Сушма Сварадж, госсекретарь США Рекс Тиллерсон и министр иностранных дел Японии Таро Коно во время встречи. 18 сентября 2017
© AFP 2018 / Jewel Samad
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Ранее международный пресс-клуб по освещению визита Мирзиеева сообщал, что компании Узбекистана и США подписали ряд соглашений в нефтегазовой сфере и энергетике. В частности, были подписаны документы о сотрудничестве в привлечении финансирования для реализации проекта по техническому перевооружению, модернизации и развитию газотранспортной системы Узбекистана, строительстве новых тепловых и солнечных электростанций, внедрению технологий в нефтепереработку.

Эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Дмитрий Александров в эфире радио Sputnik отметил, что объемы подписанных в ходе визита контрактов – относительно скромные, если сравнивать их с масштабами сотрудничества Ташкента с другими странами.

"Во-первых, одно дело соглашения, которые подписываются в ходе таких визитов, и совершенно другое дело – их реализация. Во-вторых, хотел бы отметить, что в ходе других зарубежных визитов узбекского президента суммы, на которые подписывались контракты, бывали и больше. Мы помним визиты в Российскую Федерацию или, например, в Южную Корею. Кстати, в случае с Южной Кореей суммы контрактов были больше в разы… Открывающийся узбекский рынок привлекает бизнесменов со всего мира. Но я бы не сказал, что для американского бизнеса Центральная Азия в целом и Узбекистан в частности стали вдруг приоритетом. Та же Южная Корея в плане экономического сотрудничества здесь проявляет себя куда активнее. Не стоит даже и говорить о китайских проектах в Узбекистане. А американские деньги если и пойдут в эту страну, то, скорее всего, в довольно ограниченном масштабе", – считает Дмитрий Александров.

По его мнению, Вашингтон заинтересован в укреплении связей с Ташкентом, прежде всего, по геополитическим причинам – однако возможности США за последние десятилетия уменьшились.

"Есть, наверное, заинтересованность американского руководства в более плотном взаимодействии с Узбекистаном по афганской тематике, как это было и в предыдущие годы… Есть, несомненно, у США здесь и некие стратегические задачи. Они воспринимают и Россию, и Китай, и, кстати говоря, Иран как своих геополитических соперников в этом регионе – и задача закрепиться здесь у американцев, безусловно, есть. Другое дело, что у них для этого возможности достаточно ограничены – в гораздо большей степени, чем, скажем, в начале 2000-х годов. Ограничены они, прежде всего, внутренними проблемами в самих США и большим количеством полей, на которых Штаты сейчас вынуждены играть. Поэтому в целом я скептически отношусь к перспективе возвращения США в регион в том объеме, как это было в начале 2000-х", – отметил Дмитрий Александров.

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