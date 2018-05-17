"Редкий груз". Эксперт оценил предложение ЕК по закупке американского СПГ

Еврокомиссия предлагает закупать у США больше сжиженного газа в обмен на отмену новых пошлин на сталь и алюминий, сообщил источник в Брюсселе. В эфире радио Sputnik эксперт Алексей Гривач высказал мнение о том, будет ли поддержана инициатива.

Еврокомиссия предложила увеличить поставки в страны – члены сообщества сжиженного газа из США с расширением соответствующей инфраструктуры, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Брюсселе.

В ответ ЕС хочет, чтобы Вашингтон отменил пошлины на сталь и алюминий для европейских компаний.

Накануне ситуацию в торговле с США обсудили за неформальным ужином в Софии лидеры 28 стран – членов ЕС. Как заявил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, новые американские пошлины нельзя оправдать соображениями национальной безопасности. Он заверил, что ЕК предпримет "решительные шаги" для защиты интересов Евросоюза.

В свою очередь, председатель Евросовета Дональд Туск отметил, что благодаря Дональду Трампу европейцы "избавились от всех иллюзий" и готовы к тому, что им придется действовать самостоятельно.

В конце марта США ввели пошлины на импорт стали и алюминия в размере 25% и 10% соответственно. Для ряда стран, а также для ЕС, действие этих пошлин приостановили до июня. Переговоры между ЕС и США пока ни к чему не привели.

В эфире радио Sputnik заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач высказал мнение, что инициатива ЕК вряд ли будет поддержана.

"Дело в том, что Европейская комиссия не может гарантировать закупки сжиженного природного газа из США или из какой-то другой страны. Это решение рыночных игроков, которые ориентируются на условия поставок – прежде всего, ценовые и временные. Мы видим, что, несмотря на рост производства сжиженного газа в США, это практически не ощущается на европейских рынках. СПГ идет куда угодно: в Азию, в Мексику, в Латинскую Америку, на Ближний Восток. А в Европе это редкий груз: он либо поставляется на юго-запад, куда не дотягиваются основные объемы трубопроводного газа из России и Норвегии, либо это политически мотивированные истории, связанные с Польшей и Прибалтикой, которые являются политическими сателлитами США и внутри ЕС отрабатывают повестку так называемой энергетической независимости от России. Но даже эти грузы – капля в море, они не влияют на баланс поставок", – сказал Алексей Гривач.

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